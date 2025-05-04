Из имущества лишь старенькая машина: что задекларировала судья Царевич, судившая Луценко и Тимошенко

Что указано в ежегодной декларации судьи

Судья Печерского райсуда (Киев) Оксана Царевич подала "скромную" декларацию. Она вела дела против участников Евромайдана и избирала меру пресечения экс-главе МВД Юрию Луценко.

Информация доступна на сайте НАПК. Согласно ежегодной декларации за 2024 год, у нее есть лишь один автомобиль.

Царевич сообщила о том, что у нее нет личной недвижимости, но еще с 2012 года есть право проживания в квартире в Киеве. Кроме того, из имущества у нее есть лишь автомобиль KIA Rio, купленный еще в 2016 году.

KIA Rio 2016 года выпуска

В декларации указано, что из наличных средств у нее есть 220 тысяч гривен и 8 тысяч долларов, а также банковский счет с 40 тысячами гривен.

Любопытно то, что за год она получила 1 миллион 124 тысячи гривен зарплаты, то есть в среднем за месяц ее доход от судейской должности должен составлять около 93,5 тысячи гривен. В 2022 и 2023 году она получала чуть меньше, но все равно годовая зарплата составляла более миллиона гривен.

Как известно, Оксана Царевич была назначена судьей Печерского суда указом президента-беглеца Виктора Януковича в 2010 году. Она была судьей, которая избирала меру пресечения для Юрия Луценко и одной из судей, кто выносил ему приговор. Кроме того, она участвовала в рассмотрении дела об убийстве бизнесмена и политика Евгения Щербаня, тогда Юлию Тимошенко обвиняли в причастности к этому. Царевич лично выписала для Тимошенко штраф за неуважение к суду, который в 10 раз превышал установленную законом норму.

Кроме того, она была одной из судей, которые рассматривали дела активистом Евромайдана, после введения репрессивных законов Януковича. В частности в делах Автомайдана она руководствовалась исключительно показаниями ГАИ, которые позже были признаны сфальсифицированными.

Несмотря на несколько попыток уволить ее из Печерского суда, Царевич в 2021 году вернулась в его штат и продолжает там работать до сих пор.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно об имуществе еще одного судьи Печерского суда, скандального Сергея Вовка.