Жизнь словно исчезла с улиц: как выглядит оккупированный Скадовск сейчас (видео)

Пустые улицы и набережные кажутся мрачными

Город Скадовск в Херсонской области уже три года находится под российской оккупацией. За это время город претерпел существенные изменения.

На Youtube-канале "Генический и Скадовск" показали, как выглядит сейчас город во временной оккупации. В представленном ролике показан пляж в Скадовске.

Набережная пуста, а инфраструктура выглядит запущенной.

На следующем видео мы можем увидеть центральную площадь Скадовска, а также центральный пляж.

В этом ролике автор показал улицы оккупированного города. Кажется, будто в этом пункте не живут люди.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину население города Скадовск на Херсонщине составило около 17000 человек. Это подтверждают разные источники.

Скриншот с YouTube

Скадовск был популярным курортом на побережье Черного моря, известным своими пляжами и оздоровительными заведениями. В летний период город принимал значительное количество туристов, что существенно увеличивало его население во время сезона.

Следующее видео показывает центральный пляж в Скадовске, снятый в апреле при температуре около +10 градусов. Пляж расположен рядом с детским и лучше оборудован по сравнению с ним. Как отмечает автор ролика, в прошлом году там было немного аттракционов, и неизвестно, будут ли они в этом году.

Скриншот с YouTube

На этих кадрах оператор показывает центральную часть Скадовска. Видео начинается на центральной площади возле местного супермаркета. Смотря видео, можно сказать, что в центре города очень мало людей.

По оценкам городского головы города Александра Яковлева, около 60% жителей покинули Скадовск после начала оккупации. Это видно из количества детей в школах и активной молодежи, ранее работавшей в городе. ​

Сейчас в Скадовске осталось около 5-6 тысяч местных жителей. Кроме того, в город переехали люди из других районов Херсона, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и затопления после подрыва Каховской ГЭС.

Что известно о Скадовске

Скадовск — город на юге Херсонской области, расположенный на берегу Джарилгацкого залива Черного моря. Основанный в 1894 году как морская пристань для экспорта сельскохозяйственной продукции, город стал важным портом и курортом.

История и развитие

Город основал Сергей Балтазарович Скадовский, украинский помещик польского происхождения. Первоначально Скадовск развивался как морской порт, игравший важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции за границу. Впоследствии город стал популярным курортом благодаря мягкому климату и лечебным свойствам моря.

Ситуация под оккупацией

С 9 марта 2022 года Скадовск находится под российской оккупацией. Город претерпел значительные изменения: многие магазины закрыты, парки и улицы резвятся. Оккупационные власти оказывают давление на местных жителей, заставляя мужчин становиться на воинский учет. Также сообщалось о давлении на врачей с целью запрета проведения абортов в городской больнице. Местные жители живут под постоянным принуждением и страхом.

Ранее "Телеграф" писал, что жительница Бердянска показала, как сейчас выглядит курорт в оккупации. Улицы пустые, людей почти нет.