Жительница Бердянска показала, как сейчас выглядит курорт в оккупации – зрелище не из легких

Улицы пустые, людей почти нет

Бердянск в Запорожской области оккупирован с 27 февраля 2022 года. Когда-то это был один из самых любимых городов для отдыха, а сейчас призрак, окутанный болью, заполнен российскими войсками и жителями России. Люди, которые находятся в городе, записали видео о том, что "Бердянск оживает", зато украинцы так не считают.

Соответствующее видео, где женщина показала, как выглядит парк аттракционов, распространяют в телеграм-каналах. Она радостно рассказывает, что прокатится на машинках, а дети прыгают на батутах.

При этом она сказала, что не работает колесо обзора. И на кадрах видно, что людей почти нет.

Украинцы написали под видео свое мнение. Люди писали оскорбительные слова.

Украинцы пишут, что из-за России не могут попасть на отдых 4 года подряд, ведь Россия оккупировала город сразу после начала полномасштабного вторжения.

Люди также отметили и то, что снимать на видео это хорошо, ведь потом таких можно отправить на разминирование.

Что известно о Бердянске

Бердянск – город на юго-востоке Украины, расположенный на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году население Бердянска составило примерно 110-115 тысяч человек. После оккупации многие местные жители уехали из города.

Бердянск

До оккупации Бердянск был популярным курортным городом. Ежегодно город посещали около 500-600 тысяч туристов, особенно летом. Курортный сезон обычно длился с мая по сентябрь.

Как выглядели пляжи в Бердянске до полномасштабной войны

На пляжах Бердянска негде яблоку было упасть до войны

Ситуация в Бердянске во время оккупации

После российской оккупации в 2022 году большинство баз отдыха и санаториев города были превращены в места дислокации российских военных. В этих объектах хранится оружие и тяжелая военная техника. Когда-то туда приезжали украинские звезды и давали большие концерты, а сейчас туда попадают только пропагандисты и жители Донецка и Луганска, например, в августе 2024 года в Бердянске была "королева ДНР". Она оскорбляла женщин и называла их дураками.

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