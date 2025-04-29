Космические цены на жилье и заброшенные пляжи. Как сейчас выглядит оккупированная Кирилловка (видео)

Местные жалуются не только на цены

Оккупированная Россией Кирилловка из популярного курорта превратилась в забытый и заброшенный населенный пункт. Местные все больше жалуются на состояние пляжей, улиц и т.д.

Как пишет "РИА-Юг", Кирилловка все больше напоминает постапокалиптическую картину. Большинство улиц пустые, популярные кафе заброшены, выбиты витрины, разрушены дороги.

В Кирилловке сетуют, что оккупационная "власть" только обещает вернуть курорту его величие, а людям — заработки и бизнес. Ситуация в Кирилловке с каждым годом все хуже и хуже, а туристов – меньше и меньше. Это и не удивительно, ведь несмотря на плохие условия проживания, заброшенные пляжи, стоимость аренды жилья для отдыха почти космическая.

К примеру, стандартный двухместный номер стоит – 2000 рублей, комфорт – 4000-4500 рублей. В отеле "Белуга" цена за номер достигает 10 000 рублей за сутки. При этом средняя зарплата в Мелитополе – около 30 тысяч рублей. Так что местные не могут позволить себе такой отдых, а туристов заброшенные пляжи не привлекают.

"Хочу оставить негативный отзыв о базе отдыха "Гавайи" в Кирилловке. Были сутки на Пасху, номер стоит 4000 рублей. Сказать, что я в шоке не сказать ничего. За эту сумму мы снимали жилье в Ялте в новостройке с шикарным видом на горы, а тут холодный сырой номер, мыши бегают, соответствующий запах. Посуды почти нет, ремонт допотопный, ветер простирается через все помещение. Даже за дверные ручки было неприятно браться", – рассказывают местные.

Кто-то из местных отметил, что в Крыму можно арендовать двухместный номер с трехразовым питанием за 4800. И так якобы условия в разы лучше.

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