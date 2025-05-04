Был популярным курортом, а стал безлюдным местом: во что россияне превратили Железный Порт за три года (видео)

Курорт стал безлюдным местом

После начала полномасштабного вторжения россияне оккупировали многие города в восточных и южных областях Украины. К примеру, Железный Порт — популярный курорт в Херсонской области, куда приезжали отдыхающие со всей страны.

Россияне оккупировали Железный Порт в первый день полномасштабной войны, когда двигались колоннами из Крыма. С тех пор курорт превратился в заброшенный пустырь. В сети пользователи распространяли ролики, на которых видно, что людей в селе практически нет.

Железный Порт до оккупации

Железный Порт расположен на побережье Черного моря. Береговая линия занимает 4 километра, а также в село входят территории Черноморского биосферного заповедника. Раньше сюда приезжали на отдых люди из разных уголков страны. На этом и строился местный бизнес.

Железный Порт

Железный Порт до оккупации, фото "Вказівник"

Отдыхающие селились в отелях, пансионатах и частных базах отдыха. Каждый мог найти жилье на свой кошелек. В Железном Порте была хорошо развита инфраструктура, что делало село привлекательным для туристов. На каждом шагу продавали разные вкусности, действовали кафе, рестораны, луна-парки, рисовали татуировки и плели косички.

Железный Порт был развитым инфраструктурой

Железный Порт был привлекателен для туристов

До оккупации на пляжах было сложно найти место из-за огромного количества людей. Местные часто носили морепродукты, кукурузу, украшения, холодные напитки и сладости, что позволяло им хорошо заработать во время сезона. Также популярными были разнообразные акваатракционы: "бананы", "плюшки", водные мотоциклы и другие развлечения, которые имели популярность среди туристов.

Отдых в Железном Порту

В Железном Порту действовали разные аквапарки и водные аттракционы, фото "Вказівник"

Железный Порт после оккупации

Сейчас село мало напоминает когда-то популярный курорт. Большинство баз отдыха, гостиниц и торговых точек не работают, такая же ситуация с заведениями питания. После оккупации села Россией людей на пляжах практически нет.

Железный Порт стал пустым

Людей в Железном Порту почти нет

В отдельных местах на береговой линии установили железные ограждения, чтобы люди не заходили в воду. А все потому, что акватория заминирована. Периодически волны выносят на берег взрывные устройства и отдыхать там опасно.

Пляжи огорожены

На берег выбрасывает много медуз

После оккупации россиянами украинского курорта состояние экологии ухудшилось. К тому же возле Керченского пролива произошел разлив мазута из российских танкеров. Это существенно загрязнило местность. Оккупанты сделали отдых в этом месте невозможным. Теперь в регионе находятся россияне, которые используют населенные пункты в качестве полигонов, а также терроризируют местных патриотов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас происходит в оккупированной россиянами Кирилловке. Населённый пункт стал заброшенным.