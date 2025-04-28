Грязное море, пустые улицы и дорогая рыба: на оккупированный Геническ без слез не глянешь

Местный житель отметил, что за последние три года, из-за российской оккупации и военных действий, курортная жизнь города полностью остановилась

Геническ в Херсонской области оккупирован Россией с февраля 2022 года. Людей почти нет на улице, море грязное, рыбы много, но покупать ее никто не спешит.

Соответствующее видео распространяется на страницах Ютуб. Мужчина показал, что сейчас происходит в городе и какие цены на продукты в апреле 2025 года.

Пляжи в Геническе — как они выглядят

Местный житель поделился воспоминаниями о курортной жизни Геническа до русской оккупации. Мужчина рассказал о центральном пляже города, который был главным центром отдыха и развлечений.

"Это был единственный пляж города, где происходило основное веселье. Были и другие пляжи, но они были менее посещаемыми и популярными", — вспоминает он.

По его словам, до российского вторжения Геническ жил насыщенной курортной жизнью. "Раньше здесь до трех ночи две дискотеки работали, бары и различные аттракционы. Веселье было настоящее", — рассказывает мужчина.

Для тех, кто искал еще более активный отдых, существовали дополнительные возможности неподалеку. "Кто хотел большего веселья, ехал на Арабатскую стрелку, в Счастливцево. Там было еще веселее, дискотеки работали на разных базах отдыха", — добавил он.

Местный житель отметил, что за последние три года, из-за российской оккупации и военных действий, курортная жизнь города полностью остановилась.

Цены на продукты

С приходом России в украинский город, как отметил мужчина, несколько изменилась структура рыбного рынка. Начали продавать импортную рыбу, которую привозят из регионов России, Каспия или даже оккупированного Крыма.

При этом мужчина говорит, что выбор очень велик. Цена от 100 до 500 рублей, если перевести на украинские деньги, то это от 50 до 250 грн.

Что известно о Геническе

Геническ — город на юге Украины, расположенный в Херсонской области, на побережье Азовского моря и у Сивашского залива. До полномасштабного вторжения России в 2022 году население Геническа составляло примерно 19-20 тысяч жителей.

До войны Геническ был популярным курортным городом, который ежегодно посещали около 100-150 тысяч туристов, особенно в летний сезон. Пик туристического сезона приходился на июль-август. В городе были доступны цены на отдых по сравнению с другими курортами.

Ситуация в оккупации РФ

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Геническ был оккупирован российскими войсками. Город находится под контролем оккупационной администрации РФ. Происходит насильственная русификация и выдача российских паспортов. Существуют проблемы со снабжением пресной воды, которая ранее поступала из Днепра через Северо-Крымский канал. Многие местные жители выехали на территорию, контролируемую Украиной или в другие страны.

Ранее "Телеграф" писал, что жительница Бердянска показала, как сейчас смотрится курорт в оккупации.