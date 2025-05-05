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Безлюдні пляжі та "мертва" інфраструктура. Як виглядає окупований Генічеськ зараз (фото, відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Генічеськ в окупації Новина оновлена 05 травня 2025, 08:45
Генічеськ в окупації. Фото Колаж, "Телеграф"

Попри гарну погоду та чисте море, людей на пляжах не має

Усі окуповані Росією курортні міста вже четвертий рік залишаються майже безлюдними та занедбаними. Не оминула ця доля і Генічеськ.

"Телеграф" покаже, як виглядає це курортне місто зараз і що з пляжами. Зауважимо, що Генічеськ знаходиться в Херсонській області і окупований з 2022 року.

Наразі місто та усі пляжі пусті, навіть попри доволі теплу погоду. На відео, які публікують у мережі, не видно людей, а вся інфраструктура ніби завмерла. Вода у морі зараз прозора та спокійна, не зовсім тепла як для купання, адже тільки початок травня. Ще не почалось цвітіння водоростей та нашестя медуз, тому морем можна було б насолодитись.

Генічеськ на карті
Генічеськ на карті

Однак окуповані курорти вже давно не мають тої популярності, як до російського "освобожденія". Адже навіть самі окупанти не приїжджають туди відпочивати. Фактично у містах залишились лише місцеві, а туристів майже немає. В порівнянні з Кирилівкою та іншими окупованими містами Генічеськ ще більш-менш нормально виглядає, але пустує.

На відео чоловік каже, що Генічеськ — ідеальне місце для відпочинку подалі від людей, побути на самоті тощо. Однак в коментарях люди відмічають, що навіть любителів усамітнитись не видно.

Раніше "Телеграф" розповідав, у що росіяни перетворили популярний курорт Залізний Порт за три роки.

Теги:
#Херсонська область #Море #Курорт #Окупація #Геніченськ