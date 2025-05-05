Безлюдні пляжі та "мертва" інфраструктура. Як виглядає окупований Генічеськ зараз (фото, відео)
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Попри гарну погоду та чисте море, людей на пляжах не має
Усі окуповані Росією курортні міста вже четвертий рік залишаються майже безлюдними та занедбаними. Не оминула ця доля і Генічеськ.
"Телеграф" покаже, як виглядає це курортне місто зараз і що з пляжами. Зауважимо, що Генічеськ знаходиться в Херсонській області і окупований з 2022 року.
Наразі місто та усі пляжі пусті, навіть попри доволі теплу погоду. На відео, які публікують у мережі, не видно людей, а вся інфраструктура ніби завмерла. Вода у морі зараз прозора та спокійна, не зовсім тепла як для купання, адже тільки початок травня. Ще не почалось цвітіння водоростей та нашестя медуз, тому морем можна було б насолодитись.
Однак окуповані курорти вже давно не мають тої популярності, як до російського "освобожденія". Адже навіть самі окупанти не приїжджають туди відпочивати. Фактично у містах залишились лише місцеві, а туристів майже немає. В порівнянні з Кирилівкою та іншими окупованими містами Генічеськ ще більш-менш нормально виглядає, але пустує.
На відео чоловік каже, що Генічеськ — ідеальне місце для відпочинку подалі від людей, побути на самоті тощо. Однак в коментарях люди відмічають, що навіть любителів усамітнитись не видно.
Раніше "Телеграф" розповідав, у що росіяни перетворили популярний курорт Залізний Порт за три роки.