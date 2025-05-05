Как в фильмах для взрослых: в Киеве сдают дом для вечеринок с интересным ремонтом (фото)

Нестандартный дизайн поражает сочетанием цветов

В Киеве сдают в аренду яркое здание Domeparty, специально созданное для вечеринок и празднований. Расположенный в Святошинском районе, этот купольный дом может вместить 20 человек.

Об этом говорится на одном из сайтов купли-продажи. Общая площадь дома составляет 120 м², включая пять комнат, четыре спальни, два санузла и кухню, оборудованную всей необходимой посудой.

Холл оснащен большим столом на 12-14 человек и мягким круглым диваном. Все комнаты в ярких цветах. Красные и розовые спальни вообще напоминают фильмы для взрослых.

Также в доме очень интересны ванные комнаты и туалет. Больше всего в глаза бросается золотой унитаз и раковина в санузле.

Даже кухня в ярких тонах с очень интересным дизайном.

На территории площадью 6 соток расположены: беседка с мангальной зоной, небольшой бассейн и парковка.

Стоимость аренды составляет 8000 грн/сутки в будние дни (воскресенье – четверг) и 10000 грн/сутки в выходные (пятница – суббота). Цены указаны за пребывание до 10 человек; за каждого дополнительного гостя хотят доплату в размере 1000 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове продают старую "хрущевку", которая удивит ценой, но шокирует состоянием. За дом владелица просит почти 900 000 грн.