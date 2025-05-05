Як у фільмах для дорослих: у Києві здають будинок для вечірок з цікавим ремонтом (фото)

Нестандартний дизайн вражає поєднанням кольорів

У Києві здають в оренду яскравий будинок Domeparty, спеціально створений для вечірок та святкувань. Розташований у Святошинському районі, цей купольний будинок може вмістити 20 людей.

Про це йдеться на одному із сайтів купівлі-продажу. Загальна площа будинку становить 120 м², включаючи п'ять кімнат, чотири спальні, два санвузли та кухню, обладнану всім необхідним посудом.

Хол оснащений великим столом на 12-14 осіб і м'яким круглим диваном. Всі кімнати у яскравих кольорах. Червоні та рожеві спальні взагалі нагадують фільми для дорослих.

Також у будику дуже цікаві ванні кімнати та туалет. Найбільше увагу привертає золотий унітаз і раковина у санвузлі.

Навіть кухня у яскравих тонах з дуже цікавим дизайном.

На території площею 6 соток розташовані: альтанка з мангальною зоною, невеличкий басейн та парковка.

Вартість оренди становить 8000 грн/добу у будні дні (неділя – четвер) та 10000 грн/добу у вихідні (п'ятниця – субота). Ціни вказані за перебування до 10 осіб; за кожного додаткового гостя хочуть доплату у розмірі 1000 грн.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові продають стару "хрущовку", яка здивує ціною, але шокує станом. За оселю власниця просить майже 900 000 грн.