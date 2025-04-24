В Харькове продают старую "хрущевку": цена вас удивит, а состояние – шокирует

За жилье владелица просит почти 900 000 грн

В Харькове на продажу выставлена 2-комнатная квартира, которая нуждается в серьезном ремонте. Хотя дом находится в довольно заброшенном состоянии, он имеет большой потенциал для тех, кто готов вложить усилия в обновление.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Автор отметила, что в доме есть балкон.

Квартира расположена на Салтовке, на втором этаже пятиэтажной "хрущевки". Общая ее площадь – 47 м². В помещении есть 2 смежные комнаты с проходной планировкой, санузел раздельный.

В комнатах нет мебели, а выглядит она пустой и заброшенной. На полу – изношенный паркет с узором "елка", имеющий многочисленные царапины и цветовые отличия между досками. Стены оклеены старыми обоями в коричневых и бежевых оттенках, которые уже давно утратили свою привлекательность и нуждаются в обновлении.

Отопление здесь – централизованное, что удобно и экономично в эксплуатации. Мебели нет, но в комплекте идет базовая бытовая техника – плита и духовой шкаф. Также есть мультимедийные возможности подключения кабельного и цифрового телевидения. В здании установлены все необходимые коммуникации: газ, центральный водопровод, электричество, централизованная канализация и вывоз отходов.

За жилье владелица просит 895 800 грн. Расположение — на втором этаже дома, в историческом районе Харькова, рядом с транспортными остановками, рынком, супермаркетом, больницей и парком.

Эта квартира – не для тех, кто хочет переехать непосредственно без вложений. Однако для людей, готовых работать над ремонтом, она станет отличной возможностью для создания комфортного жилья.

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