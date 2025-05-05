Во Львове потратили 40 тысяч гривен на закупку наклеек во время войны

Закупка предназначена для НУШ

Львовский областной институт последипломного педагогического образования приобрел канцелярские принадлежности на сумму более 40 тысяч гривен. Закупка прошла без использования электронной системы торгов.

Согласно информации, опубликованной на портале публичных закупок, договор был заключен с ФЛП Русин Анжела Викторовна. Директор института Павел Кузьмович Хобзей подписал договор – он вступил в силу с момента подписания.

В заказе указано 1200 стикеров размером 75х75 мм и 600 блоков бумаги с клейким слоем разного дизайна. В частности, коммунальное заведение приобрело по 200 блоков бумаги "Звезда", "Цветок" и "Яблоко", каждый размером 70х70 мм по 50 листов. Закупка товаров, согласно договору, производится для Новой Украинской Школы.

Источником финансирования закупки есть средства областного (местного) бюджета. Поставщик должен поставить стикеры до 31 декабря.

Кроме того, коммунальщики в Киеве потратят 1,5 млн. гривен на обслуживание счетчиков. Проект включает в себя закупку услуг для обслуживания теплосчетчиков ЕРГОМЕРА-125, находящихся в зоне деятельности предприятия.

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