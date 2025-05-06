Радиация отступила? Ученые сделали обнадеживающее заявление относительно земель Чернобыля

Чернобыльские поля снова могут кормить Украину

Украинские земли возле Чернобыля, закрытые после аварии 1986 года, снова можно использовать для фермерства. Новое исследование доказывает, что большинство этих территорий теперь безопасно для выращивания разных культур.

Ученые проверили почву и обнаружили, что радиация там ниже разрешенных в Украине норм. Об этом пишет The Independent.

По словам издания, исследователи изучили около 100 гектаров земли в Житомирской области. Они проверяли уровень загрязнения и рассчитывали, сколько радиоактивных веществ могут поглощать различные культуры, такие как картофель, зерновые, кукуруза и подсолнечник.

Результаты анализа образцов почвы и измерения внешнего гамма-излучения показали, что уровень радиации для работников сельского хозяйства значительно ниже норм безопасности, установленных в Украине, говорится в материале The Independent.

Зона обязательного отселения площадью в 2000 квадратных километров никогда не была полностью покинута. Сегодня там живут тысячи людей. За эти годы уровень радиации значительно снизился из-за естественного распада радиоактивных элементов и смыл верхние слои почвы.

Ученые обнаружили, что радиационный фон на этих территориях даже ниже, чем естественный уровень радиации во многих местах мира. Это означает, что если правильно контролировать процесс и соблюдать украинские нормы безопасности пищевых продуктов, на этих землях можно безопасно выращивать многие виды сельскохозяйственных культур.

"С 1986 года было много ложной информации о радиационных рисках от Чернобыля. Это негативно повлияло на людей, которые все еще живут в этих районах", — сказал главный исследователь Джим Смит из Университета Портсмута.

Ученые считают, что их исследование важно не только для Чернобыля. Разработанные методы могут применяться и для других радиоактивно загрязненных территорий в мире.

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