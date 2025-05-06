Радіація відступила? Вчені зробили обнадійливу заяву щодо земель Чорнобиля

Чорнобильські поля знову можуть годувати Україну

Українські землі біля Чорнобиля, які були закриті після аварії 1986 року, знову можна використовувати для фермерства. Нове дослідження доводить, що більшість цих територій тепер безпечна для вирощування різних культур.

Науковці перевірили ґрунт і виявили, що радіація там нижча за дозволені в Україні норми. Про це пише The Independent.

За словами видання, дослідники вивчили приблизно 100 гектарів землі в Житомирській області. Вони перевіряли рівень забруднення та розраховували, скільки радіоактивних речовин можуть поглинати різні культури, такі як картопля, зернові, кукурудза та соняшник.

Результати аналізу зразків ґрунту та вимірювання зовнішнього гамма-випромінювання показали, що рівень радіації для працівників сільського господарства значно нижчий від норм безпеки, встановлених в Україні, йдеться у матеріалі The Independent.

Зона обов'язкового відселення площею 2000 квадратних кілометрів ніколи не була повністю покинута. Сьогодні там живуть тисячі людей. За ці роки рівень радіації значно знизився через природний розпад радіоактивних елементів та змив верхніх шарів ґрунту.

Як повідомляє видання, науковці виявили, що радіаційний фон на цих територіях навіть нижчий, ніж природний рівень радіації в багатьох місцях світу. Це означає, що якщо правильно контролювати процес та дотримуватись українських норм безпеки харчових продуктів, на цих землях можна безпечно вирощувати багато видів сільськогосподарських культур.

"З 1986 року було багато неправдивої інформації про радіаційні ризики від Чорнобиля. Це негативно вплинуло на людей, які все ще живуть у цих районах", — сказав виданню головний дослідник Джим Сміт з Університету Портсмута.

Вчені вважають, що їхнє дослідження важливе не лише для Чорнобиля. Розроблені методи можна застосовувати й для інших радіоактивно забруднених територій у світі.

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