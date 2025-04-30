Укр

Раритет или хлам? На продажу выставили старую советскую фуфайку за сумасшедшие деньги

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Советские вещи на продажу Новость обновлена 30 апреля 2025, 19:52
Советские вещи на продажу. Фото Коллаж "Телеграфа"

В Украине фуфайку из СССР продают по цене новой куртки

На одном из украинских сайтов объявлений появился интересный лот для ценителей вещей времен СССР – старая советская фуфайка. Продавец просит за нее немало, как для неновой одежды – 1999 гривен.

Владелец товара уверяет, что это почти не использовалось и сохранило идеальное состояние. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных площадок купли-продажи.

Согласно тексту объявления, за старую ватную фуфайку продавец хочет получить 1999 гривен. Вещь советского производства, по словам владельца, "одетая несколько раз" и находится в "идеальном состоянии". Продавец также отмечает, что при необходимости может предоставить точные замеры.

На фотографиях, добавленных к объявлению, заметно, что фуфайка действительно не новая. Кроме пыли, на ней видны пятна, хотя в описании продавец лишь отмечает необходимость стирки из-за запыленности.

Интересно, что традиционные фуфайки советских времен изготавливались с ватным наполнителем, что вызывает вопрос о возможности их стирки. Намачивание в воде может привести к потере формы и ухудшению теплоизоляционных свойств такой одежды.

Продавец также предлагает другие предметы советской эпохи: сервиз "Рыбки", радиола и другие старинные вещи. Коммуникация с продавцом возможна через частные сообщения на платформе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают шахматы из СССР. Их цена вас удивит.

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#Продажа #Объявление #Вещи СССР