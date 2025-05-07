Порцеляновий флірт із СРСР: на Violity продають популярну статуетку з української пісні (фото)

Дефектор на фігурці немає

На сайті для колекціонерів Violity в Україні продають порцелянову статуетку "Кум до куми" з часів Радянського Союзу. Фігуру створено за мотивами української народної пісні. У ній йдеться про кума, який доглядає куму.

Автор показує, що фігурка не була реставрована. При цьому він стверджує, що дефектів на ній також немає.

Вартість цієї статуетки — 3001 грн.

Зазначимо, що порцелянову статуетку продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Наразі зазначено, що вартість – 3 001 гривні.

Також автор пише, що готовий відправити товар поштою Україною.

Варто додати, що часто речі з часів СРСР можна продати за великі гроші. Якщо у вас завалялися такі десь у коморі й лежать без діла, ви також можете продати їх, наприклад, колекціонерам.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні на продаж виставили стару радянську фуфайку за дійсно шалені гроші. Власник товару запевняє, що це майже не використовувалося та зберегло ідеальний стан.