В Киеве археологи нашли еще одни пещеры: почему особенные и где находятся (фото)

Археологи сравнивают киевские подземелья с подземными городами Каппадокии и подчеркивают их исключительную историческую ценность

В октябре 2022 года на киевском Подоле была найдена группа пещер, о существовании которых раньше знали только местные жители. Их исследование позволило археологам сделать вывод, что это искусственно созданные подземелья, относящиеся к периоду Средневековья.

Архитектор Дмитрий Горбатюк, исследующий историю Киева, вместе с командой решил проверить давнюю семейную легенду о пещерах под старой усадьбой на Вознесенском спуске, 25. После непродолжительных поисков они наткнулись на едва заметный вход, заваленный кирпичом, который вел в подземелье. Оказалось, что у пещеры длина 38 метров и не единственная на склоне – рядом находятся еще несколько входов в подземный комплекс.

Архитектура и особенности комплекса

Пещерный комплекс состоит из четырех отдельных пещер, расположенных на разных уровнях склона Подола. Самая большая пещера имеет два выхода: один – на Вознесенский спуск, другой – на улицу Глубочицкую. Это свидетельствует о том, что подземелье могли использовать как для скрытого перемещения, так и защиты.

Внутри пещер археологи обнаружили несколько комнат и ниши, которые, вероятно, служили для хранения вещей или организации бытовых нужд. Особое внимание привлекли многочисленные надписи и граффити на стенах, выполненные различными стилями и шрифтами. Эти надписи датируются разными историческими периодами, что свидетельствует о длительном использовании комплекса.

Археологическое исследование и историческое значение

Археолог Тимур Бобровский, непосредственно занимавшийся исследованием пещер, отметил, что подобных подземных сооружений в Киеве очень мало, и они имеют исключительную ценность. По его словам, пещеры были созданы как хранилища для местных жителей в периоды военных угроз, особенно после монгольского нашествия XIII века, когда Киев неоднократно подвергался нападениям.

Эти подземелья очень напоминают подземные города и хранилища Каппадокии в Турции, построенные для защиты от врагов в средневековье. Соответственно, киевские пещеры могли выполнять похожую функцию — обеспечивать безопасное убежище во время войн и беспорядков.

Археологические раскопки также показали, что поверхность над пещерами содержит культурный слой XII века, что свидетельствует о давности поселения на этом участке. В то же время часть пещер была укреплена кирпичом уже в XIX веке, что говорит об их длительном использовании и поддержании в надлежащем состоянии.

Стоит добавить, что в марте 2023 года Вознесенский пещерный комплекс официально внесли в Перечень объектов культурного наследия города Киева по виду "археология". Это открывает новые возможности для их сохранения, исследования и популяризации, что является чрезвычайно важным для сохранения исторической памяти Киева.

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