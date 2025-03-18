Провал на Печерске открыл таинственные подземелья мастерской известного киевского золотаря

Припаркованные автомобили провалились под землю, открыв доступ к уникальным историческим подземельям конца XIX — начала XX века.

В Киеве, в одном из жилых дворов на Печерске, открыли уникальную историческую находку. В пропасти, образовавшейся в результате провала трех припаркованных автомобилей, оказались подземные кладки конца ХІХ — начала ХХ века.

Эта находка может быть связана с подвалами дома-мастерской Самсона Стрельбицкого, построенной в 1820-1830 годах. Об этом рассказал столичный активист Дмитрий Перов.

История усадьбы

Самсон Стрельбицкий был известным украинским золотарем конца XVIII — начала XIX века, работавшим в Киеве. Его усадьба-мастерская размещалась в Музейном переулке, неподалеку от Национального художественного музея Украины. Главный дом усадьбы был двухэтажным с подвалами, кирпичным, в плане П-образным, с центральным проездом во двор.

Описание находки

"После того, как машины убрали, а завал немного расчистили — появилась возможность его осмотреть лучше. Под слоем земли в 50-60 см оказались своды перекрытия, каменная стена выполнена из киевского желтого кирпича и ниша, завершающаяся лучкованой перемычкой", — пишет Перов.

Направленность основного хода свидетельствует о возможной принадлежности к дому-мастерской Самсона Стрельбицкого. Каменные подземелья могут быть соединены с жилым флигелем, построенным в 1911 году и внесенным в реестр памятников архитектуры и градостроительства Украины.

Интересные Факты

Самсон Стрельбицкий был не только золотарем, но и занимал важные общественные должности: он был старостой Покровской церкви и судьей совестливого суда.

Киевский желтый кирпич, использованный в кладке, был традиционным строительным материалом в Киеве на протяжении веков и использовался для многих исторических зданий.

Музейный переулок, где состоялось открытие, расположен в одном из старейших районов Киева, что делает находку еще более значимой для истории города.

Современное состояние

Провал с историческим подвалом находится всего в двух минутах пешком от Национального художественного музея Украины. Здание, где раньше размещалась штаб-квартира Украинского РУХа, сейчас принадлежит ООО "Киевторгремпроект", которое проводит инженерные исследования для возможной реконструкции усадьбы-мастерской в многофункциональный офисный центр.

Открытие этой исторической находки не только раскрывает новые страницы истории Киева, но и актуализирует вопрос сохранения и использования культурного наследия города.

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