В этих пещерах в Киеве до сих пор "изгоняют" дьявола, и речь не о Лавре: где они находятся

Расположенный на южной окраине города, этот уникальный уголок сочетает в себе давнюю историю княжеских времен, мистические легенды и первозданную красоту природы, которая сегодня находится под угрозой исчезновения.

Китаев, расположенный на южной окраине Киева, стал одним из самых очаровательных уголков города. Это место, где история переплетается с мистикой, а природа поражает своей красотой.

Китаев – уникальный мир, где каждый может найти что-нибудь для себя. "Телеграф" подробно расскажет об этих местах.

Происхождение названия Китаев

Название "Китаев" часто вызывает ассоциации с дальним Китаем, но на самом деле оно связано с древнерусскими укреплениями, которые располагались на этой территории. Есть несколько версий происхождения названия. Одна из них говорит, что название происходит от слова "китец" – так называли укрепления, сделанные из дерева и глины. Другая версия связана с князем Андреем Боголюбским, которого за жестокость прозвали "Китай". По легенде, князь после разграбления Киева основал здесь монастырь для замаливания грехов.

Современный Китаевский Свято-Троицкий монастырь — это не только красивая архитектурная достопримечательность, но и место с глубокими духовными корнями. Монастырь был основан в XVIII веке на месте того же поселения, связанного с именем Андрея Боголюбского.

Сегодня монастырь действует, и сюда приезжают паломники со всей Украины. На территории монастыря находятся несколько храмов, в том числе Троицкая церковь, построенная в стиле украинского барокко.

Китаевский комплекс расположен на территории Китай-горы, напоминающей гигантские оборонительные валы. Сама природа создала здесь идеальное место для обороны: с одной стороны – возвышенности, с другой – источник питьевой воды.

Интересно, что историки отождествляют Китаев с городом Пересечен, который упоминается в летописях как важный форпост Киева. Пересечений располагался на пересечении нескольких путей, включая древний китайский путь, соединявший Китаевский монастырь с другими святынями.

От княжеских курганов до пещерных монастырей

Китаевская гора, часть этого урочища, считается одним из самых древних мест поселения людей на территории Киева. Здесь найдены многочисленные курганы, вероятно принадлежавшие княжеским дружинникам. Это место можно назвать "Княжеским городом мертвых".

Особой достопримечательностью является пещерный комплекс. По одной из версий, пещеры служили для подземного передвижения воинов крепости. По религиозной версии, их вырыла святая Досифея (в мире – Дарья Тяпкина), которая, укрываясь в Киево-Печерской лавре под видом мужчины, обустроила здесь приют.

Эти места до сих пор окутаны мистикой. Летом в пещерах можно стать свидетелем экзорцизма! Очевидцы рассказывают, что это зрелище не для слабонервных. Кроме того, местные жители рассказывают об удивительных явлениях, которые происходят ночью – свечение пещер и необычные звуки.

Китаевский лес и река

Китаев не только исторически ценен, но и природно уникален. Территория окружена густым лесом, где обнаруживается редкие виды растений и животных. Река, протекающая через урочище, создает живописный пейзаж, идеальный для прогулок и отдыха.

Летом здесь можно увидеть редких бабочек и птиц, а зимой – зайцев и белок. Местные жители рассказывают легенду о золотой рыбке, которую можно повстречать в реке во время полнолуния.

Угроза застройки: удастся ли сохранить Китаев

К сожалению, Китаев находится под угрозой застройки. Несмотря на его историческую ценность, новые здания постепенно вытесняют старину, уничтожая уникальный археологический памятник. Защита Китаева – это сохранение культурного наследия Киева для будущих поколений.

Застройщики уже нацелились на часть монастырского кладбища, а в советские времена девятиэтажка "вплотную" приблизилась к уникальной достопримечательности. Местные активисты борются за сохранение территории, организуя протесты и обращения к власти.

Китаев – это не просто место для прогулок, а живая история, которую мы должны сберечь. Чтобы почувствовать его дух, следует обязательно посетить это место.

Ранее "Телеграф" рассказывал о первом позолоченном храме в Киеве. Как выглядит святыня сегодня и где ее найти.