Таинственное место в сердце Киева: где находятся печерские "Кресты" и что там можно увидеть (фото)

Один из самых загадочных районов Киева объединяет изысканную архитектуру XIX-XX веков, таинственную историю первых "кварталов красных фонарей" и уникальную атмосферу старинного города

Киев, город с богатой историей и культурой, скрывает много секретов и неизведанных мест, которые могут заинтересовать тех, кто хочет узнать больше о его прошлом. Одним из таких мест является район "Кресты" на Печерске (между Кловским оврагом и путем в Киево-Печерскую лавру), сохранивший в себе неповторимую атмосферу старинного Киева.

Это место, где переплетаются исторические эпохи, архитектурные стили и человеческие судьбы, сохраняет неповторимый колорит прошлого, открывая его только любознательным путешественникам. Хрупкие изгибы улиц и дома ХІХ века рассказывают собственную историю о Киеве, которого вы еще не знали.

Как рассказал исследователь Киева Кирилл Степанец, название "Кресты" связано с перекрестком дорог, который существовал в этом месте. По преданию, здесь когда-то стоял большой крест, от которого произошло название этого места.

Архитектура и застройка

Район "Кресты" характеризуется интересными изгибами улиц и одно-двухэтажными домиками, построенными еще в XIX веке. Здесь можно увидеть уникальную архитектуру Киева, где рядом со скромными стоят более состоятельные доходные дома, имеющие особую ценность для города. Некоторые из них были самопровозглашены местными жителями как памятники архитектуры, хотя официальных регистрационных номеров у них нет.

Доходный дом, 1910. (Левандовская, 5-б)

Тайны района

Одним из интереснейших аспектов района является его роль как первых кварталов Красных фонарей Киева. Этот район стал одним из первых неофициальных "кварталов разврата" Киева, еще до того, как проституция была легализована в Российской империи в середине XIX века. Здесь возникли неофициальные места для предоставления интимных услуг. Женщины, занимавшиеся этой деятельностью, придерживались определенного этикета и принимали клиентов только до начала утренней службы в Лавре.

Достопримечательности Печерских Крестов

В районе Печерских Крестов сохранилось большое количество объектов застройки ХІХ-ХХ веков:

Особняк Краусса по улице Князей Острожских, 5;

Особняк Бердяева по улице Ивана Мазепы, 10;

Многоквартирный жилой дом по адресу Бутышев переулок, 14;

Доходный дом в стиле модерн на улице Омельяновича-Павленко, 14/12;

Печерское городское приходское училище по адресу Бутышев переулок, 11;

Дом Киевского правления Российского общества Красного Креста по улице Князей Острожских, 1;

Дом культуры завода "Арсенал" на улице Князей Острожских, 3;

Жилой дом работников Метростроя по улице Князей Острожских, 5.

Современность и перспективы

Сегодня район "Кресты" остается одним из самых уютных мест Киева, где можно увидеть эклектику архитектуры разных эпох: от царских домов до сталинских и хрущевских построек. Несмотря на то, что часть старой застройки была утрачена, район продолжает сохранять свой неповторимый колорит и атмосферу старинного Киева.

Район "Кресты" — это не только история, но и живой организм, который продолжает развиваться, сохраняя при этом свою уникальность. Для тех, кто хочет ощутить настоящий Киев, этот район обязательно стоит посетить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели сооружения первого водопровода Киева. К сожалению, до сих пор они не сохранились.