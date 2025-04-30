Хотел быть в тренде, но что-то пошло не так: спасатель ГСЧС повторил популярную фишку и рассмешил сеть (видео)

Украинцы поражены кадрами, которые публикует ведомство

Кукла в коробке, которую создает Chat GPT, стала трендом не только в сети, но и среди спасателей. Однако вместо фото — настоящий человек с профессиональной техникой.

Соответствующее видео завирусилось в Тик Ток. Его публикует страница ГСЧС Украины, авторы видео подписали его так: "Когда хотел быть в тренде, но не разобрался в чате GPT.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина лежит на полу в костюме спасателя. Рядом с ним размещен инвентарь для работы и добавили надпись "спасатель".

Похоже, мужчина хотел повторить известный на весь мир тренд, где люди в нейросети создают популярных кукол, которых связывают со своей профессией.

Как реагируют украинцы

Через несколько часов видео со спасателем завирусилось, набрало кучу лайков, просмотров. Украинцы стали комментировать.

Пользователи сети говорят, что такая версия лучше искусственного интеллекта. Тренд можно закрывать. Кто-то говорил, что СММ-никам следует дать премию.

В чем состоит этот тренд

GPT Doll – это созданный нейросетью образ девушки или парня с идеальными чертами, безупречной кожей, глянцевой одеждой и немного искусственной, но волшебной эстетикой. Это как Барби из будущего, которую создал не Mattel, а ChatGPT + Midjourney на выходных.

Журналистка "Телеграфа" показала на примере собственного фото, как это выглядит.

Ранее "Телеграф" писал, что необычное природное явление испугало жителей Днепра.