Практически все на жене. Кто такой скандальный судья Волк и какое у него состояние (декларация)

Чиновник оформил основную недвижимость и части активов на жену

Судья Киева Сергей Вовк задекларировал значительное имущество и денежные активы – среди собственности его и жены – дорогой автомобиль, дача и земельный участок. Кроме того, известно о миллионной зарплате должностного лица.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций.

Все имущество Волков и денежные активы

Судья Сергей Вовк задекларировал садовый дом в Киеве площадью 277,2 м², приобретенный в 2019 году почти за 2 млн грн. Владелицей указана его жена – Ксения Волк. Также она владеет земельным участком площадью 648 м², приобретенным тогда же за 328 000 грн. Оба объекта расположены в столице.

В декларации указан и легковой автомобиль " Volkswagen Multivan-T6", приобретенный в 2022 году за 2,8 млн грн. Машина находится в общей собственности супругов.

Пример авто, задекларированный Волком

Кроме того, в декларации говорится, что Сергей Вовк в 2023 году получил 1 571 042 грн заработной платы в Территориальном управлении ГСА в Киеве. Среди денежных активов: у него задекларировано 11 000 долларов США наличными, у жены — 20 000 долларов.

В документе прослеживается тенденция оформления основной недвижимости и части активов на жену.

Что известно о судье

Сергей Вовк

По информации Википедии, родился Сергей Вовк 2 марта 1978 года. В настоящее время занимает должность судьи Печерского районного суда Киева. Он неоднократно фигурировал в скандалах из-за политически мотивированных и сомнительных решений. 5 раз был отстранен от должности, но каждый раз возвращался.

В 2009 году его подозревали в подделке судебного решения, похищении дела и мошенничестве с землей площадью 70 га — дело было закрыто. В 2015 году ГПУ расследовала разблокирование им средств эксминистра АПК Присяжнюка, которого подозревали в хищении 540 млн грн. В 2016 году Вовку снова выдвинули подозрение в незаконном лишении гражданина имущества. В 2019 году он отменил арест 415 объектов недвижимости, связанных с Коломойским, которые были заблокированы из-за дела "Приватбанка".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Александр Калинчук, бывший генеральный директор "Укринмаш", после увольнения в январе 2025 года задекларировал три квартиры, дом под Киевом, часы Rolex, 57 тысяч евро и 10 тысяч долларов наличными. Кроме того, в его собственности несколько автомобилей премиумкласса.