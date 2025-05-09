"Вера в собственные войска зашкаливает": украинцы высмеяли Венгрию после громкого разоблачения

Юмористический контекст раскрывает общее отношение украинцев к подобным "угрозам"

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети, связанной с военной разведкой Венгрии, действовавшей в Закарпатской области. Согласно официальной информации, шпионы собирали данные о состоянии обороноспособности региона, уязвимых участках наземной и воздушной обороны. Особое внимание уделялось изучению общественных настроений местного населения — в частности, вероятным реакциям людей, если в область войдут венгерские военные подразделения.

Как сообщает "Телеграф", это разоблачение вызвало волну иронии в сети из-за контраста между серьезностью сценария и скромными возможностями венгерской армии.

Пользователи соцсетей активно высмеивают новость. Ирония на картинках ниже состоит в том, что численность Вооруженных сил Венгрии составляет всего 19 тысяч активного состава и еще 12 тысяч резервистов — этого явно недостаточно для серьезных наступательных действий против Украины.

Подписи к изображениям красноречивы: "вера в собственные войска в Венгрии зашкаливает" или "мейк Венгрия Грейт Эгейн".

Следовательно, юмористический контекст мемов раскрывает общее отношение украинцев к подобным "угрозам": откровенное недоверие, сарказм и насмешки.

Ранее "Телеграф" писал, что военная служба национальной безопасности Венгрии (KNBSZ) — это структура, ответственная за военную разведку и контрразведку, действующую под контролем правительства страны. Основанная в 2012 году она охватывает своей юрисдикцией всю территорию Венгрии. Руководит учреждением лично приближенное к премьеру Виктору Орбану лицо.