Одесскую область встряхнуло землетрясение: карта и все детали

В Украине чувствовали землетрясение

Землетрясение силой в 4,2 балла произошло в Румынии. Из-за этого толчки ощущались даже в Одесской области Украины.

Согласно данным Volcano Discovery, толчки зафиксированы 11 мая 2025 в 21:34. Эпицентр находился в 58 километрах от города Бузеу и находился на глубине в 136 километров.

Отмечается, что толчки также ощущались в пределах примерно 400 километров от эпицентра. В основном сообщения поступали с городов восточней и северней Бузеу и не только в Румынии, но и в Молдове и в Украине.

Впрочем, в Одесской области толчки были слабыми и практически неощутимыми. О них сообщали жители Рени и Измаила, в то время как сообщений из Одессы не поступало.

К слову, город Бузеу находится в так называемой зоне Вранча — она является одной из самых сейсмически активных в Европе и там часто происходят подземные толчки средней и высокой магнитуды.

Стоит отметить, что землетрясение силой 4 балла считается "интенсивным". Оно уже хорошо ощутимо без дополнительной аппаратуры — в домах начинают дрожать стекла, скрипеть двери и стены. Кроме того, люди, которые находятся в помещениях, могут и сами ощутить подобные толчки.

Как сообщалось ранее, 18 апреля практически в том же месте в Румынии было зафиксировано еще одно землетрясение. Тогда его толчки тоже были ощутимы в Одесской области.