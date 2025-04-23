Турцию всколыхнуло мощное землетрясение: что известно о последствиях (фото, видео)

Мощное землетрясение заставило тысячи людей выйти на улицы

23 апреля в Стамбуле произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла по шкале Рихтера. Момент подземного толчка попал в прямой эфир.

В телеканале CNN Turk рассказали о последствиях подземной стихии. Подземные толчки, произошедшие в 12:49, ощутили не только в Стамбуле, но и в соседних регионах – Измире, Балыкесире, Чанаккале, Ушаке и Сакарье. Испуганные жители массово покинули здания и рабочие места, и вышли на открытые территории.

По данным Департамента по вопросам стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), всего толчков было три, и все они произошли за один час. Два предыдущих были не столь сильными. Эпицентр землетрясения находился в Мраморном море у побережья стамбульского района Силиври (на карте).

Где произошло землетрясение в Турции

Где произошло землетрясение в Турции

Рассказы очевидцев

"Нас очень сильно потрясло. Наше рабочее место расположено на многоэтажной площади. Мы почувствовали это достаточно сильно. Мы слышали, что эпицентр был в Стамбуле с магнитудой 6,2", — рассказал Ахмет Каплан, находившийся на работе во время землетрясения.

Кадер Йылдыз, которая также вышла на улицу после подземных толчков, поделилась своими впечатлениями: "Землетрясение чувствовалось ужасно. Мы были очень напуганы. Мы пережили землетрясение, которое произошло ранее в Измире".

Разрушилось только заброшенное здание

Из-за перегрузки мобильных сетей многие граждане не могли дозвониться своим близким. Впрочем, сообщений о погибших или серьезных разрушениях пока не поступало.

Напомним, это уже второе мощное землетрясение через два года в Турции. 6 февраля 2023 года в результате сокрушительного землетрясения в городе Газиантеп более 30 тысяч человек погибли.