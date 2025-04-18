Толчки могли слышать на Одесчине: вблизи Украины произошло землетрясение

Обошлось без пострадавших и разрушений

18 апреля вечером на территории сейсмически активной зоны Вранча в Румынии произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Толчки могли ощутить и жители Измаильского района Одесской области.

Как сообщил Национальный институт физики Земли, подземные колебания были зафиксированы в 18.43. Эпицентр землетрясения находился в 13 км к северу от румынского города Фокшаны на глубине 31,5 км.

Где зафиксировали землетрясение

В зону ощутимых толчков попали также города Барлад (60 км), Бузеу (78 км), Галац (80 км), Бакэу (85 км) и Браила (88 км).

О пострадавших или разрушениях в результате естественного явления не сообщали.

К слову, зона Вранча является одной из самых сейсмически активных в Европе, где часто происходят подземные толчки средней и высокой магнитуды.

Последнее землетрясение магнитудой 3,6, которое почувствовали в Одесской области, произошло 24 марта 2025 года в сейсмически активном регионе Вранча.

Ранее "Телеграф" сообщал, что землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера было зафиксировано 6 марта в Тернопольской области.