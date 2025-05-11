Одеську область струснув землетрус: карта та всі деталі

В Україні відчували землетрус

Землетрус силою 4,2 бала стався в Румунії. Через це поштовхи відчувалися навіть на Одещині.

За даними Volcano Discovery, поштовхи зафіксовані 11 травня 2025 року о 21:34. Епіцентр знаходився за 58 кілометрів від міста Бузеу і знаходився на глибині 136 кілометрів.

Зазначається, що поштовхи також відчувалися в межах приблизно 400 кілометрів від епіцентру. В основному повідомлення надходили з міст на схід і північ від Бузеу і не тільки в Румунії, а й у Молдові та в Україні.

Втім, на Одещині поштовхи були слабкими та практично невідчутними. Про них повідомляли жителі Рені та Ізмаїла, тоді як повідомлень з Одеси не надходило.

До речі, місто Бузеу знаходиться в так званій зоні Вранча — вона є однією з найбільш сейсмічно активних у Європі і там часто відбуваються підземні поштовхи середньої та високої магнітуди.

Варто зазначити, що землетрус силою 4 бали вважається "інтенсивним". Воно вже добре відчутне без додаткової апаратури — у будинках починають тремтіти шибки, рипіти двері та стіни. Крім того, люди, які перебувають у приміщеннях, можуть і самі відчути такі поштовхи.

Як повідомлялося раніше, 18 квітня практично в тому ж місці в Румунії було зафіксовано ще один землетрус. Тоді його поштовхи теж були відчутні на Одещині.