Землетрясение вызвало панику в Калифорнии: давка в метро попала на видео

Толчки чувствовали по всему штату

На юге Калифорнии произошло землетрясение силой в 5,2 балла по шкале Рихтера. Ученые говорят, что основным толчкам предшествовали более слабые, силой 3,3 балла.

Об этом пишет CNN. Отмечается, что эпицентр располагался неподалеку от города Джулиан на глубине в около 13 километров под поверхностью.

Толчки ощущались на территории почти всего штата от Сан-Диего до Лос-Анджелеса. По данным Геологической службы США, жители неподалеку от эпицентра ощущали "умеренные толчки", а еще около 25 миллионов человек почувствовали "легкие толчки".

На фоне этого в сети начали распространяться видеозаписи того, как это выглядело в домах американцев. Например, в Сан-Диего событие попало на родительскую камеру. Видно, что толчки были достаточно сильны, чтобы разбудить спящего младенца.

Другое же видео из города Эль-Кахон показывает растерявшегося кота, который не понял, что происходит и что ему делать дальше.

Еще одно видео из региона показывает, что местные жители не всегда знают, что делать в таких случаях. В этой ситуации паника в закрытых пространствах, вроде метрополитена, может приводить к давке, что чревато получением травм.

Как сообщалось ранее, в конце марта мощное землетрясение произошло в Мьянме, из-за чего погибли более трех тысяч человек. Еще более 4 тысяч человек получили травмы.