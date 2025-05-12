Когда в Украину вернется весеннее тепло. Синоптики удивили прогнозом

Обещают до +27 градусов

В Украину на смену дождям и прохладе придет почти летнее тепло. Местами воздух прогреется аж до +27 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По его данным, в последние выходные мая, 24-25 мая, днем украинцев ожидает теплая погода. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Когда в Украине будет тепло

В субботу, 24 мая, синоптики прогнозируют начало почти летней жары. Ведь днем столбик термометра покажет от +22 до +25 градусов. Больше всего солнце пригреет на юге, в частности, в Одесской и Николаевской областях. Ночью температура составит от +17 до +10 градусов. Сильные осадки синоптики на субботу не прогнозируют, однако на севере, западе и востоке страны может пройти небольшой дождь.

Погода в Украине 24 мая

Погода в Украине 24 мая

В воскресенье, 25 мая, уже с утра украинцев ожидает теплая погода. Так, столбик термометра днем покажет от +18 до +27 градусов, а ночью – до 15 градусов. Однако уже вечером запад страны может накрыть сильный дождь местами с грозой.

Погода в Украине 25 мая

Погода в Украине 25 мая

Напомним, несмотря на прогнозируемое тепло на конец мая, Украину еще накроют немалые заморозки. Так, ощутимого понижения температуры следует ожидать уже с 12 по 15 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть Украины засыпало снегом в середине мая.