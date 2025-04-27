Если не хотите встретиться с гадюкой во дворе, запомните эти 7 правил

Некоторые животные могут стать природными врагами змей

С наступлением весны и лета гадюки, единственные ядовитые змеи в Украине, становятся более активными и могут появляться на дачных участках, огородах и садах, создавая угрозу для людей и животных. Но как сделать так, чтобы не стать жертвой пресмыкающегося и не отравиться от укуса?

В этом материале "Телеграф" собрал ТОП практических советов, как обезопасить свою территорию от гадюк.

1. Уберите загромождение и поддерживайте порядок

Гадюки часто прячутся в теневых и захламленных местах, таких как кучи ветвей, старые дрова или сорняки. Регулярно убирайте участок, косите траву, храните дрова на приподнятых платформах, чтобы змеи не могли использовать их как укрытие.

2. Установите физические барьеры

Эффективный способ защиты – изгородь из мелкой металлической сетки с отверстиями не более 5 мм. Закопайте ее на 30-40 см в землю и оставьте над землей не менее 50 см, чтобы змеи не могли перелезть. Регулярно проверяйте сетку на повреждение.

3. Используйте природные репелленты

Некоторые растения, такие как чеснок, полынь, мята или бархатцы, могут отпугивать змей из-за их сильного запаха. Также можно использовать уксус, аммиак или скипидар, смочив в них ткань и разложив по участку. Обновляйте эти ловушки раз в неделю, особенно после дождей.

4. Привлеките природных врагов гадюк

Ежи, ужи и некоторые птицы, такие как совы или аисты, являются естественными врагами змей. Создайте условия для этих животных, например, оставьте им корм или установите кормушки для птиц.

5. Будьте осторожны во время работы

Всегда носите высокую обувь и перчатки, работая в саду, особенно в зарослях или у водоемов. Не ходите босиком и не переворачивайте камни или бревна руками. Объясните детям, что нельзя трогать змей.

6. Контролируйте водоемы и влажные места

Гадюки любят селиться у водоемов, где есть еда, например лягушки. Проверяйте берега прудов и канав, убирайте растительность и осушайте лужи после дождей.

7. Освещайте участок ночью

Поскольку гадюки более активны в темноте, установка фонарей с датчиками движения поможет снизить вероятность их появления. Это также облегчит вам контроль территории ночью.

Следуя этим советам, вы значительно снизите риск появления гадюк на вашем участке. Если вы все-таки увидите змею, не пытайтесь поймать или убить ее самостоятельно — это может быть опасно.

Ранее "Телеграф" писал, что в прошлом году во Львовской области зафиксировали новый случай нападения змеи на человека — в поселке Славское пресмыкающаяся укусила мужчину в ногу.