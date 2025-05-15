Похожи, но не тождественны. Популяризатор украинского языка объяснила, почему суржик – это не диалект

Суржик может стать "мостиком" от русского языка к украинскому

Очень часто россияне подменяют понятие диалекта и суржика, а жители востока Украины насмехаются над говорами запада, и наоборот. Однако те и другие не понимают важную вещь: суржик и диалект — это совершенно разные вещи.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала филолог, преподавательница украинского языка, фольклористка и популяризатор родного языка Мария Словолюб. Она объяснила, имеет ли суржик право на существование как форма живой речи.

Больше читайте в публикации: "Это не украинские имена": филолог о языковых мифах, русском YouTube для школьников и пользе суржика".

— Когда кто-то говорит: "А почему нам нельзя общаться на суржике, если на западе разговаривают на диалекте?" — это свидетельствует об одном: человек не понимает разницы, — говорит филолог.

Она объяснила, что слово "суржик" (мешанина ржи, пшеницы, ячменя, овса, а также низкосотная мука из такого зерна не лучшего качества) пришло к нам из сельскохозяйственной лексики.

— Я не буду углубляться в исторический контекст его возникновения — он сложный и ничего хорошего в нем не было. Впрочем, суржик может быть полезен как промежуточное звено. Если человек всю жизнь говорил по-русски, то суржик может быть для него временным мостиком к украинскому. Но проблема возникает тогда, когда человек останавливается на этом "мостике" — и стоит на нем годами, не делая шаг вперед, — говорит популяризатор украинского языка.

По ее словам, диалекты — это совсем другое.

— Это богатство украинского языка. Современный литературный украинский язык в значительной степени сформирован на основе диалектов. Украина имеет три наречия: северное, юго-западное и юго-восточное. В каждом из них — десятки говоров: слобожанский, приднепровский, степной, буковинский, бойковский, лемковский и т.д. У них есть собственная лексика, фонетика, морфология, интонация, — говорит фольклористка.

Она подчеркнула, что еще одна распространенная ошибка — думать, что диалекты и суржик — это только слова.

— Суржик — это действительно преимущественно слова, часто калькированные с русского — когда мы берем какое-то русское слово и искажаем его и употребляем как украинское. Например, "мероприятие", говорят "міроприємство" вместо "заходу". Это суржик, — объяснила Мария Словолюб.

Напомним, ранее она объяснила "Телеграфу", почему Дарина, Дарья и Даша — не одно имя.