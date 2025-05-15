Серебро, эмаль и позолота: неприличный сервиз из СССР продают на аукционе (фото)

Из неприличного в нем – только цена

Во все времена изящные столовые сервизы оставались признаком статуса и тонкого вкуса — не исключение и советская эпоха. К примеру, на украинском онлайн-аукционе появился уникальный лот — чайно-кофейный сервиз из СССР из серебра 916 пробы, украшенный эмалью и позолотой.

Подходящее объявление разместили на популярном сайте для комекционеров Violity. Владелец отметил, что комплект рассчитан на 6 персон, а его общий вес – 3,3 кг.

Все предметы сервиза изготовлены из темного металла и обильно декорированы яркой эмалью. Каждый элемент украшен изысканным цветочным орнаментом, в котором преобладают оттенки зеленого и белого. Такой дизайн придает изделиям изысканность и художественную ценность.

Изделие датируется периодом до 1958 года. Продавец заверил: сервиз сохранился в хорошем состоянии, без следов использования, реставрации, однако присутствуют незначительные признаки возраста, свойственные антикварным вещам.

197 пользователей следят за лотом, но, несмотря на высокий интерес, ставки пока не достигли резервной цены. Желающие могут приобрести набор за полную цену – 421 000 грн. Считанные часы остались до закрытия аукциона. Оплату автор объявления принимает наличными или через популярные банковские сервисы, а доставку готов осуществить как по Украине, так и за границу.

Такой сервиз — не просто предмет обихода, а настоящее произведение ювелирного искусства из советской эпохи. Его появление на аукционе – редкий шанс для коллекционеров пополнить сборник эксклюзивным лотом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продают набор янтарных шахмат из СССР. Следует отметить, что такой товар может подойти как для личного использования, так и для подарка.