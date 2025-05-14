Папа Лев XIV впервые высказался о переговорах о мире и предложил помощь

Папа пообещал сделать все возможное для распространения мира в мире

Папа Римский Лев XIV впервые предложил свою посредническую миссию по установлению мира и прекращению войн в мире. Понтифик заявил о готовности Святого Престола помочь враждующим сторонам начать диалог и найти путь к примирению.

Новый глава Католической церкви отметил важность мирных переговоров между лидерами государств. Об этом сообщает издание Le Monde.

Во время публичного выступления Папа Лев XIV подчеркнул свою решимость работать для установления мира. По его словам, Святой Престол готов выступить платформой для встречи представителей враждующих сторон.

"Я сделаю все, чтобы этот мир распространился. Народ хочет мира, и, положа руку на сердце, я говорю лидерам народа: давайте встречаться, давайте говорить, давайте договариваться!" – заявил Понтифик.

Папа также отметил, что готов помочь "врагам посмотреть друг другу в глаза". По его убеждению, такой шаг позволит людям вновь обрести надежду на мирную жизнь без войны.

Ранее сообщалось о планах Папы Льва XIV посетить Украину. Владимир Зеленский пригласил Понтифика посетить нашу страну. Также президент Украины намерен присутствовать на инаугурационной мессе нового Понтифика.

Напомним, ранее Телеграф писал, что новый Папа Римский очень жестко высказывался о войне в Украине. Мы рассказывали, что он говорил о России.