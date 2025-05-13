Киев в приоритете? Куда Папа Римский Лев XIV может совершить первую поездку

Понтифик уже решает, в какую страну совершить первый международный визит.

Папа Римский Лев XIV может совершить свою первую заграничную поездку в Турцию, однако говорят и о его возможном визите в Украину. Особенно учитывая приглашение президента Владимира Зеленского.

Как пишет La Repubblica, новый Папа Римский мог бы посетить Украину, однако официально эти слова он не подтверждал. Но уже есть намеки на первый заграничный визит.

"Папа Франциск хотел поехать в Киев, но не без визита в Москву, поэтому Папе Льву придется решить, принять ли приглашение и когда", — говорится в материале.

Однако о поездке в Турцию отмечено более прозрачно. Папа Лев XIV может посетить Никею на годовщину Вселенского Собора в 325 году. Об этом он рассказал журналистам.

"Я знаю о проекте, мы готовим организацию", – сказал новый Папа.

К тому же известно, что Папа Франциск давно хотел посетить Турцию, которая имеет большое значение, ведь этот визит объединяет всех христиан после раскола между Востоком и Западом в 1054 году и между Католической Церковью и протестантской Реформацией шестнадцатого века.

Еще журналисты во время встречи с Папой Львом XIV интересовались, посетит ли он свою родину в Америке. Речь идет о Перу, где он провел 20 лет как миссионер и епископ.

"Ожидайте новостей обо мне в Перу в скором времени", – сказал новый Папа.

Получается, что, скорее всего, первым зарубежным визитом Папы Льва XIV будет поездка в Турцию, а вот вопрос визита в Украину остается открытым. Но Зеленский уже официально пригласил его совершить апостольский визит в нашу страну.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый Папа Лев XIV начал первую встречу с журналистами с шутки.