Папа Римский назвал вторжение России в Украину империалистическим

Новый глава Католической церкви Лев XIV открыто обвинил Россию в агрессии против Украины и совершении преступлений против человечности. Понтифик подчеркнул, что Россия стремится завоевать территорию Украины через ее стратегическое расположение и ценность.

Об этом понтифик сказал перуанскому изданию Semanario Expresión. Папа Лев XIV назвал ситуацию в Украине "очень серьезной проблемой, затрагивающей весь мир" и "настоящим империалистическим вторжением".

"С моей точки зрения, это (война — ред.) настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и собственного превосходства из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина имеет для России в культурном, историческом и промышленном плане. Это уже доказано, в Украине происходят преступления. думаю, что мы также должны быть яснее», — сказал Лев XIV.

В своем заявлении понтифик также отметил, что некоторые политики не признают ужасов российской агрессии в Украине. Он отметил, что эта ситуация требует немедленного разрешения.

"И я думаю, что все мы должны много настаивать на продвижении мира, на том, чтобы сложить оружие. Сегодня мы уже не можем прибегать к оружию для решения проблем. И мы должны искать другие методы, и дай Бог, чтобы, по крайней мере на это время, была пауза во всем этом насилии, то ли из-за Страстных недель, то ли из-за Страстных недель, то ли, из-за Страстных недель, то ли, несправедливую агрессию", — заявил Папа Римский.

Изменение позиции Ватикана в отношении войны

Такие четкие заявления нового Папы Римского по поводу империалистических намерений России являются существенным изменением по сравнению с риторикой его предшественника — Франциска.

В течение двух лет полномасштабной войны многие украинцы критиковали Папу Франциска за отсутствие четкой позиции в ответственности за вооруженный конфликт. Его характеристика украинцев и россиян как братских народов вызвала возмущение в украинском обществе на фоне жестокой агрессии Москвы.

Предыдущий Папа неоднократно призывал к миру, однако никогда не называл Россию агрессором и не осуждал действия российского диктатора Владимира Путина. Папа Лев XIV последовательно критиковал Россию, еще с 2022 года. Он на своей странице в Х репостил сообщение "реки крови", текущей в результате вторжения России в Украину, и нападения России на штаб-квартиру католических миссионеров в Мариуполе, и не только.

Теперь Ватикан устами нового Папы впервые ясно признал империалистический характер российской агрессии и подтвердил факты преступлений против человечности на территории Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, почему избранное новым Папой имя достаточно значимо. Историческое расположение предшественника нового Папы к Украине дает надежду, что Лев XIV также проявит ее.