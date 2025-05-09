Изменит ли новый Папа курс Католической Церкви: три подсказки из первой речи Льва XIV

Первая речь новой главы католической церкви имеет большое значение

Новый Папа Римский Лев XIV, избранный на конклаве 8 мая, показал свои приоритеты с первых минут понтификата. Он стал исторической фигурой как первый американец на папском престоле.

Как пишет Reuters, новоизбранный Папа имеет двойное гражданство – американское и перуанское, где он работал миссионером на протяжении десятилетий до своего назначения кардиналом.

Выбор имени Лев XIV стал первым важным признаком направления нового понтификата. Последний Папа с таким именем Лев XIII во время своего правления в 1878-1903 годах активно защищал права работников, выступал за справедливую оплату труда и поддерживал право на создание профсоюзов.

"Выбрав имя Лев XIV, он показывает свою преданность социальному учению церкви", – отметил преподобный Томас Риз, иезуитский комментатор, специализирующийся на вопросах папства.

Вторым важным сигналом стало обращение нового Папы к верующим. Примечательно, что Лев XIV не использовал английский язык, зато говорил на итальянском – официальном языке Ватикана, а также кратко обратился на испанский к своей бывшей общине в Перу.

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Первыми словами нового понтифика стали "La pace sia con tutti voi!" (Мир вам всем!). Это не только традиционное церковное приветствие, но и более глубокое послание миру миру, охваченного многочисленными войнами. Стоит вспомнить, что перед началом конклава 7 мая кардиналы выразили обеспокоенность войной в Украине, конфликтами на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Фото — Getty Images

Новый Папа подчеркнул важность "разоруженного мира и разоружающего мира", назвав его "смиренным и настойчивым". Во время своей первой речи Лев XIV также упомянул о своем предшественнике, Папе Франциске. "У нас до сих пор звучит слабый, но всегда мужественный голос Папы Франциска", — сказал новоизбранный понтифик.

Третьим признаком стиля нового Папы стал выбор одежды. В отличие от Франциска, отказавшегося от традиционных папских атрибутов, Лев XIV появился в классическом красном папском наряде поверх белой рясы. Это свидетельствует о более традиционном подходе к церемониальным аспектам папства.

Итак, новый понтифик продолжает некоторые традиции своего предшественника, однако он ясно дал понять, что представляет новую страницу в истории Католической Церкви, которая объединяет более 1,4 миллиарда верующих во всем мире.

Ранее Телеграф писал, что Папа Франциск несколько раз мог приехать в Украину. Собирался даже в Мариуполь. Это могло произойти в 2022 году.