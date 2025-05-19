Что Украина получит от сближения Великобритании и ЕС: объяснил политолог

Лондон и ЕС согласовали оборонный пакт

Впервые после выхода из ЕС в 2016 году Великобритания углубила сближение с Союзом, в том числе в сфере обороны. Дело в том, что в понедельник, 19 мая, был согласован пакт по оборонно-безопасному сотрудничеству.

Учитывая, какими активными и важными партнерами для Украины являются Великобритания и Евросоюз, возникает вопрос: какое влияние это будет иметь на нас? И на этот вопрос в комментарии "Телеграфу" ответил политолог Владимир Фесенко.

Он отметил, что непосредственно Украины это не касается.

"Это касается, в первую очередь, двусторонних отношений между Великобританией и Евросоюзом. Напрямую это нас не касается. Это хорошо, что Великобритания вновь формирует партнерские отношения с Евросоюзом. Преодоление экономических противоречий будет способствовать формированию партнерских отношений безопасности между Великобританией и Евросоюзом", — сказал политолог.

В то же время Владимир Фесенко отметил определенный позитив для Украины.

"Это (партнерские отношения Великобритании и ЕС — ред.) хорошо для нас, потому что для нас сейчас европейские страны такие как Франция, Великобритания являются главными нашими союзниками. Поэтому для нас это, безусловно, позитивное событие, но оно напрямую не касается Украины", — добавил политолог.

Что известно о согласованном пакте

Согласование пакта было объявлено накануне первого совместного саммита после выхода Лондона из состава блока. Отмечается, что документ открывает путь для британских компаний для участия в крупных оборонных контрактах ЕС.

"Это первый официальный саммит после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Это свидетельствует о том, что мы вступили в новую главу в наших отношениях с Великобританией — соседом, союзником и глобальным партнером. Мы листаем страницу и движемся к новому стратегическому партнерству. И мы делаем это не просто на словах, а с конкретными результатами", — сказал один из европейских чиновников "Суспильному".

Он отметил, что Брюссель и Лондон согласовали пакт по оборонно-безопасному сотрудничеству, который формализует сотрудничество в таких областях как противодействие гибридным злонамеренным действиям, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры и безопасность в море.

Как пишет Politico, этот пакт дает возможность Великобритании присоединиться к совместным программам закупок ЕС.

Также ЕС и Соединенное Королевство согласовали соглашение, закрепляющее выгодные права отлова рыбы для европейских судов в британских водах на 12 лет – до 2038 года.

Более того, стороны достигли договоренности относительно совместной работы над дальнейшими соглашениями в сфере энергетики, ввоза сельскохозяйственной продукции, мобильности, миграции, климата. В вопросе энергетики планируется фактическое возвращение страны к единому энергетическому рынку ЕС с соблюдением европейских правил.

Ранее "Телеграф" писал, что Великобритания размышляет над тем, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon.