Що Україна отримає від зближення Великої Британії та ЄС: пояснив політолог

Лондон та ЄС погодили оборонний пакт

Вперше після виходу з ЄС у 2016 році Велика Британія поглибила зближення з Союзом, зокрема й у сфері оборони. Річ у тім, що у понеділок, 19 травня, було погоджено пакт щодо оборонно-безпекової співпраці.

Зважаючи на те, якими активними та важливими партнерами для України є Велика Британія і Євросоюз, спливає питання: який вплив це матиме на нас? І на це питання у коментарі "Телеграфу" відповів політолог Володимир Фесенко.

Він наголосив на тому, що безпосередньо України це не стосується.

"Це стосується, у першу чергу, двосторонніх відносин між Великою Британією та Євросоюзом. Напряму це нас не стосується. Це добре, що Велика Британія формує знов партнерські стосунки з Євросоюзом. Подолання економічних протиріч сприятиме формуванню безпекових партнерських відносин між Великою Британією і Євросоюзом", — сказав політолог.

Водночас Володимир Фесенко наголосив на певному позитиві для України.

"Це (партнерські стосунки Великої Британії та ЄС — ред.) добре для нас, бо для нас зараз європейські країни такі як Франція, Велика Британія є головними нашими союзниками. Тому для нас це, безумовно, позитивна подія, але вона напряму не стосується України", — додав політолог.

Що відомо про погоджений пакт

Погодження пакту оголосили напередодні першого спільного саміту після виходу Лондона зі складу блоку. Зазначається, що документ відкриває шлях для британських компаній до участі у великих оборонних контрактах ЄС.

"Це перший офіційний саміт після виходу Сполученого Королівства з ЄС. Це свідчить про те, що ми вступили в нову главу в наших відносинах з Великою Британією — сусідом, союзником і глобальним партнером. Ми перегортаємо сторінку і рухаємося до нового стратегічного партнерства. І ми робимо це не просто на словах, а з конкретними результатами", — сказав один з європейських посадовців "Суспільному".

Він наголосив, що Брюссель і Лондон погодили пакт щодо оборонно-безпекової співпраці, який формалізує співпрацю у таких сферах як протидія гібридним зловмисним діям, кібербезпека, захист критичної інфраструктури та безпека у морі.

Як пише Politico, це пакт надає можливість Великій Британії долучитись до спільних програм закупівель ЄС.

Також ЄС і Сполучене Королівство погодили угоду, що закріплює вигідні права вилову риби для європейських суден у британських водах на 12 років – до 2038 року.

Щобільше, сторони досягли домовленості щодо спільної роботи над подальшими угодами у сфері енергетики, ввезення сільськогосподарської продукції, мобільності, міграції, клімату. У питанні енергетики планується фактичне повернення країни до єдиного енергетичного ринку ЄС, із дотриманням європейських правил.

Раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon.