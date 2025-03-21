Украина получит доступ к новой оборонной программе Евросоюза: что это нам даст

Украина получит доступ к SAFE, поскольку ее безопасность и безопасность Европы тесно связаны

Украина получит доступ к возможности поучаствовать в проектах в рамках новой программы Европейского Союза SAFE (Security Action for Europe). Это кредитная программа в размере до 150 миллиардов евро, предназначенная для расширения оборонного заказа стран ЕС.

Об этом сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания Европейского совета в Брюсселе 20 марта. Она отметила, что Украина получит доступ к SAFE, поскольку ее безопасность и безопасность Европы тесно связаны.

"Поскольку безопасность Украины также безопасность Европейского Союза, Украина и ее исключительная оборонная промышленность будут способны участвовать в совместном заказе в рамках SAFE. Учитывая, что безопасность Украины касается не только безопасности Европейского Союза, но и безопасности всей Европы, мы также откроем такие возможности для ассоциированных партнеров присоединяться к программам в рамках SAFE", – сказала она.

SAFE – предложенная в рамках Белой книги будущего европейской обороны кредитная программа в 150 млрд евро. Она станет основой совместного европейского оборонного заказа и расширения оборонных возможностей ЕС.

"Две недели назад во время (Специального) Европейского совета мы достигли исторического решения увеличить наши оборонные способности и оборонные расходы, и делать это вместе. Сегодня мы представили программу "Готовность 2030", — добавила она.

Между тем, широко разрекламированный пакет европейской помощи Украине в размере 40 миллиардов евро, получивший название "План Каллас", не был реализован на саммите Европейского совета. Причиной отказа стали скептицизм и критика государств-членов Европейского Союза.