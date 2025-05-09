Британия "поздравила" Россию огромным пакетом санкций
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Великобритания объявила об очередном пакете санкций против России 9 мая 2025 года. Об этом на своей странице в соцсети Х написал британский премьер Кир Стармер.
Направлен он против российского теневого флота. "Мы сделаем все возможное, чтобы уничтожить ее теневой флот, лишить ее военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, на которую мы полагаемся в нашей повседневной жизни", — написал Стармер.
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