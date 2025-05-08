В Польше считают, что "мирный план" Трампа может сорвать вступление Украины в ЕС: детали

В Польше дали прогноз по проблемам на пути Украины в Евросоюз.

Если война завершится замораживанием линии фронта, это может стать препятствием по пути Украины в Европейский Союз. Хотя, по официальным прогнозам, достичь цели членства в ЕС Киев может уже к концу этого десятилетия.

Об этом говорилось во время публичного диалога, организованного Варшавским форумом безопасности, на котором присутствовала международная обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова.

Так, президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, приведший свою страну в членство в НАТО и ЕС, считает, что ситуация замороженного конфликта еще больше усложнит и без того непростой процесс евроинтеграции Украины. При этом США на данном этапе продвигают именно такой путь урегулирования боевых действий.

"То, что делает Трамп, — это не обсуждение мира. Это обсуждение, как заморозить войну. И все, что может быть результатом этих, на мой взгляд, очень слабых переговоров — это замороженная война.

А замороженная война – это абсолютно нормально для Путина. Потому что он выиграет время для реорганизации войск, производства большего количества техники. Но для Украины это не так.

Потому что Украина тогда окажется в состоянии неопределенности. Она не сможет быть серьезным партнером в переговорах по Европейскому Союзу в том числе. Для Трампа – это нормально. Потому что он сможет сказать: "Я остановил войну", — размышлял Квасневский.

Он сомневается, что ЕС хватит политической воли принять Киев в таких условиях.

"Если мы реализуем это в условиях замороженной войны, и Украина станет членом Европейского Союза — это будет очень положительным шагом. Но возможно ли это? По моему мнению — нет. Почему? Потому что будет много вопросов от многих противников в разных странах. Что такое Украина сегодня? Какое будущее Украины?

Особенно учитывая, что даже без этой войны, даже без всех этих проблем, вступление Украины в Европейский Союз — это очень сложный процесс.

А сегодня, имея войну, имея ситуацию, когда статус территорий до сих пор не разрешен — это настоящая проблема. Мое обращение к европейским политикам, — если у нас будет достаточно сил сказать: "Хорошо, при всей этой ситуации, мы хотим видеть Украину на нашей стороне" — и принять этот прозападный курс Украины — это будет историческим успехом Европы. Но я не уверен, что мы готовы к этому", — сказал экс президент.

Более оптимистично настроены действующие польские чиновники, в частности министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его прогнозам, при выполненном домашнем задании, Украина сможет стать частью Евросоюза в этом десятилетии.

Он добавил, что во время председательства Польши в Совете ЕС, которое продолжается с января по июнь 2025 года, планировалось открытие нескольких переговорных кластеров с Украиной. Однако помешала Венгрия.

Напомним, что реформы и приведение украинского законодательства к требованиям Европейского Союза проходят по 35 переговорным главам, сгруппированным в шести кластерах (это называется acquis ЕС).

"Мы хотели открыть один, возможно, два кластера. К сожалению, это было заблокировано Венгрией. Но я все еще считаю, что [вступление Украины в ЕС] возможно до конца десятилетия. И Украине нужен этот психологический ориентир — эта цель, представление о том, где они хотят быть", — сказал Сикорский.

8 мая в Варшаве проходит неформальная встреча европейских глав МИД в формате Gymnich: присоединится к ней и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По словам Сикорского, чиновники открыто и "без повестки дня и текстов перед глазами" будут обсуждать основные вызовы перед союзниками.