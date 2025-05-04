Вся королевская рать в Украине? Великобритания могла передать ВСУ все свои самоходные орудия AS90

В общей сложности в Британии оставалось почти 60 AS90, однако официально их судьба неизвестна

Великобритания, по всей вероятности, передала Украине все свои 155-мм самоходные артиллерийские установки AS90, которых британская армия имела примерно 80 единиц. Ни одна из этих САУ сейчас не находится на вооружении британской армии, что позволяет сделать интересный вывод.

Об этом пишет британское милитарное издание Army Technology. В материале напомнили, что 32 САУ из 80, оставшихся на складах, были переданы Украине в 2023 году, чтобы усилить Вооруженные силы. Судьба остальных оставалась неизвестной.

В общей сложности в Британии оставалось почти 60 AS90, но с 2023 года не было ни одного официального сообщения о новых передачах этих самоходных пушек Украине, утверждает издание. Поскольку точно известно, что сейчас на вооружении британских войск нет ни одной AS90, можно заключить, что все гаубицы были переданы Украине. Впрочем, официальных подтверждений этой информации нет как со стороны Великобритании, так и со стороны Украины.

Принятая на вооружение британской армии в 1992 году, AS90 участвовала в боевых действиях в Ираке в 2003 году. В общей сложности британская армия получила 179 единиц AS90, однако на момент полномасштабного вторжения России в Украину в Британии оставалось примерно 80 единиц этих САУ.

Технические характеристики AS-90

Вес – 45 тонн;

Экипаж – 5 человек;

Основное вооружение – 155-мм пушка L31A1 (длина 39 калибров), способная стрелять всевозможными боеприпасами, включая осколочно-фугасные снаряды;

Дополнительное вооружение для самозащиты – 7,62-мм пулемет НАТО L7 GPMG;

Эффективная дальность стрельбы стандартным снарядом – до 24 км;

Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядам – до 30 км;

Скорость – до 53 км/ч на дорогах;

Дальность хода – примерно 420 км по шоссе.

Напомним, что в январе этого года первую самую современную САУ RCH 155 немецкого производства уже передали Украине. Церемония передачи состоялась на заводе KNDS в городе Кассель, где производят эту современную систему вооружения. Это первая из 54 гаубиц, но ее не перевезли в Украину. Первые шесть орудий из поставок будут использоваться для обучения украинских военных в Германии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о чешской САУ DITA, которая имеет особый режим стрельбы. Он позволяет стрелять тремя разными траекториями, с попаданием в цель одновременно.