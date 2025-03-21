Авиация будет? Британия размышляет над отправкой в Украину истребителей Typhoon

Британия берет на себя инициативу, поскольку политика администрации президента США Трампа касательно миротворческой миссии в Украине создает неопределенность

Великобритания размышляет о том, чтобы в составе миротворческого корпуса западных стран отправить в Украину собственные истребители Eurofighter Typhoon. Об этом шла речь 20 марта на заседании в Постоянном объединенном штабе, отвечающем за планирование и контроль британских заграничных военных операций.

Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. В ходе обсуждения, которое проходило в штаб-квартире британской армии в Нортвуде, присутствовали премьер Британии Кир Стармер и руководитель объединенных зарубежных операций генерал-лейтенант Ник Перри.

Высокопоставленный источник в Королевских военно-воздушных силах сказал, что во время встречи шло обсуждение воздушного прикрытия миротворческих сил, поскольку силы на земле нуждаются в "прикрытии сверху". Королевские ВВС готовы предоставить для миротворческого корпуса истребители Eurofighter Typhoon или американские F-35, поскольку они позволяют иметь преимущество над российскими самолетами.

Британия берет на себя инициативу, поскольку неадекватная политика администрации президента США Трампа по миротворческой миссии в Украине создает неопределенность. Трамп заявлял, что не будет оказывать миссии миротворцев какой-либо военной поддержки, однако требует от европейских стран сделать больше, чем якобы делают Соединенные Штаты.

Отметим, что второй саммит "Коалиции желающих" прошел в Лондоне 15 марта под руководством премьер-министра Британии Кира Стармера. На саммите собрали лидеров стран НАТО и Содружества, готовых предоставить силы для того, чтобы сформировать и отправить в Украину миротворческий корпус. Следующий саммит, уже третий, состоится в Париже 27 марта, на него пригласят Украину.

При этом известно, что западные союзники начали активные переговоры по созданию детальных военных планов для англо-французских миротворческих сил, которые должны обеспечить подготовку возможного перемирия в Украине. Согласно одному из планов, британские и французские военные силы будут дислоцированы в ключевых городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется расположение патрульных кораблей и минных тральщиков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина заинтересована в прекращении огня и готова пойти на предложения США. При этом она не признает территориальные уступки и поддерживает размещение миротворцев на своей территории.