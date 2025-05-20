Клиентам этого банка урежут лимиты на переводы. Правила будут действовать с 1 июня

В "ПриватБанк" с начала лета будут действовать лимиты на переводы

С 1 июня 2025 года "ПриватБанк" снизит лимит на переводы средств для граждан. В мобильном приложении "Приват 24" уже рассылаются предупреждения.

Уже с первого дня лета 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц по Украине снижается до 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в "Приват 24".

"В лимит учитываются не только переводы по номеру карты или телефона, но и те, что осуществляются по реквизитам IBAN", — заявили в банке.

Однако лимит не будет действовать на снятие наличных, оплату покупок, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами, покупку облигаций и платежи на счета юридических лиц.

В оповещении также добавили, когда лицо хочет осуществлять переводы с более высокой суммой, тогда ему необходимо будет предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "Приват 24" некоторые украинцы уже вынуждены платить больше комиссии во время финансовых операций. Такие правила начали действовать с середины мая, а именно 15 числа.