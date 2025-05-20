40 миллиардов на фортификации. Куда исчезли деньги из проектов обороны и при чем здесь "95 квартал" (видео)

Материалы закупали через "фирмы-прокладки" с большой наценкой

В 2024 году правительство Украины выделило более 40 миллиардов гривен на строительство фортификаций. Однако, часть этих средств не дошла до реального укрепления обороны, а была выведена из-за схем с подрядчиками, которые связаны с должностными лицами.

Об этом идет речь в расследовании BIHUS Info. Журналисты выяснили, в какие компании перешли выделенные средства.

В Херсонской области одним из крупнейших получателей государственного финансирования стала компания "Global Build Engineering", которую журналисты связывают с заместителем председателя Херсонской ОВА Антоном Самойленко. Они получили около 280 миллионов на обустройство оборонительных рубежей. Компания закупала бетонные блоки через поставщика "Днепр Промснабторг" с переплатой до 25 миллионов гривен. Похожая история и с "зубами дракона" – переплаты по ним составили около 10 миллионов гривен. Владелец "посредника" получал доходы от той же фирмы Global, указывающей на фиктивный характер сделок.

На Житомирщине ситуация была похожая. Компания "Навитехсервис", которая до этого занималась восстановлением на Киевщине, стала подрядчиком на фортификации, но фактические работы передала дальше – фирме-прокладке "Рейсквик". Последняя не имела ни опыта, ни инфраструктуры, но перечислила часть средств по цепи других компаний. Определенное количество денег просто "пропало" – их невозможно проследить в документах.

Обе фирмы – Глобал и Навитэхсервис – имеют косвенные связи с бизнес-группой, близкой к студии "Квартал 95" и совладельцем Тимуром Миндичем. В первом случае – через бизнес-партнера Самойленко, который делит офис с ранее возглавлявшей Миндич компанией. Во втором случае – через совладельца Навитэхсервис, сестра которого руководит компанией "Эвентус Менеджмент", ранее также связанной с Миндичем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу скандала, связанного с поведением чиновников КГГА в День траура 25 апреля, объявлен из-за российского ракетного удара по столице. Как выяснилось в ходе журналистского расследования, в тот день чиновники торжественно отмечали день рождения одного из коллег.