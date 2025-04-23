Депутат Бондарук "зашкварился" словами о журналистах: подробности скандала

В контексте речь шла о многочисленных журналистских расследованиях в 2020 году и обвинениях против политика

Луцкий депутат и представитель провластного большинства в горсовете Роман Бондарук снова оказался в центре внимания из-за противоречивого заявления. В разговоре о критике в свой адрес он сказал, что к некоторым людям "надо относиться как к больным".

Об этом говорится в интервью "Insider Media". Такую фразу он приписал древнеримскому философу Марку Аврелию, однако в известных работах стоика подобной цитаты нет — вероятнее всего, это личная интерпретация самого политика.

В разговоре о медиа, критиковавших его в прошлом, Бондарук не только оправдывал свое решение не подавать в суд, но и "процитировал" римского императора и философа.

"Относись к людям так, будто ты относишься к больным", — сказал депутат, объясняя, почему он не считает нужным отвечать на атаку СМИ или конфронтировать с журналистами.

Контекст этой цитаты важен: речь шла о многочисленных журналистских расследованиях в 2020 году, которые обвиняли Романа Бондарука в рейдерстве и дезинформации. В ответ на вопрос, почему он не подал иск против медиа, депутат заявил, что не видит в этом смысла, поскольку считает подобные материалы не фактами, а "журналистскими догадками".

Луцкий чиновник добавил, что, несмотря на прошлую критику, продолжает пользоваться услугами этих медиа — в частности телеканала "Аверс" — потому что политика, по его словам, — не о комфорте, а о донесении информации до людей.

Что известно об этом политике

Фото: личная страница чиновника

Роман Бондарук — депутат городского совета Луцка 6-го созыва, председатель местного отделения партии "Слуга народа" и ее кандидат на должность городского головы Луцка. Раньше был депутатом от ВО "Батьківщина". Имеет бизнес-интересы в сфере книгопечатания, строительства и консалтинга, соучредитель ОО и благотворительного фонда. Руководил компаниями "Пластик Луцк", "Промстрой-6" и "Волынская областная типография". В прошлом также баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что депутат Киевсовета Андрей Витренко выступил с инициативой создать временную контрольную комиссию для проверки работы коммунальной организации "Муниципальная охрана". По его словам, есть подозрения, что эта структура фактически выполняет функции "личной армии" мэра Киева Виталия Кличко и может быть вовлечена в значительные бюджетные злоупотребления.