40 мільярдів на фортифікації. Куди зникли гроші з проєктів оборони та до чого тут "95 квартал" (відео)

Матеріали закуповували через "фірми-прокладки" з великою націнкою

У 2024 році уряд України виділив понад 40 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Проте, частина цих коштів не дійшла до реального зміцнення оборони, а була виведена через схеми з підрядниками, які пов’язані з посадовцями.

Про це йдеться в розслідуванні BIHUS Info. Журналісти з’ясували, до яких компаній перейшли виділені кошти.

У Херсонській області одним із найбільших отримувачів державного фінансування стала компанія "Global Build Engineering", яку журналісти пов’язують із заступником голови Херсонської ОВА Антоном Самойленком. Вони отримали близько 280 мільйонів на облаштування оборонних рубежів. Компанія закуповувала бетонні блоки через постачальника "Дніпро Промснаб торг" з переплатою до 25 мільйонів гривень. Схожа історія і з "зубами дракона" – переплати щодо них склали близько 10 мільйонів гривень. Власник "посередника" отримував доходи від тієї ж фірми Global, що вказує на фіктивний характер операцій.

На Житомирщині ситуація була подібна. Компанія "Навітехсервіс", яка до цього займалася відбудовою на Київщині, стала підрядником на фортифікації, але фактичні роботи передала далі – фірмі-прокладці "Рейсквік". Остання не мала ані досвіду, ані інфраструктури, але переказала частину коштів по ланцюгу інших компаній. Певна кількість грошей просто "зникла" – їх неможливо простежити в документах.

Обидві фірми – Глобал та Навітехсервіс – мають непрямі зв’язки з бізнес-групою, близькою до студії "Квартал 95" і співвласника Тимура Міндіча. У першому випадку – через бізнес-партнера Самойленка, який ділить офіс з компанією, що раніше очолював Міндіч. У другому випадку – через співвласника Навітехсервіс, сестра якого керує компанією "Евентус Менеджмент", раніше також пов’язаною з Міндічем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мер Києва Віталій Кличко висловився щодо скандалу, пов’язаного з поведінкою чиновників КМДА у День жалоби 25 квітня, оголошений через російський ракетний удар по столиці. Як з’ясувалося в ході журналістського розслідування, того дня посадовці урочисто відзначали день народження одного з колег.