"Это не празднование..." Как Кличко отреагировал на скандал с "шашлыками" в День траура

Городской голова считает, что работу Киеврады хотят заблокировать

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал скандал вокруг действий чиновников КГГА в День траура по погибшим в результате российского ракетного удара по столице, который был 25 апреля. По журналистскому расследованию именно в этот день чиновники праздновали день рождения.

Во время заседания Киеврады 15 мая Кличко заявил, что эта информация является манипулятивной и обезображенной. По его словам, никакого празднования не было, а происходило заранее запланированное выездное рабочее совещание на объекте критической инфраструктуры, после которого участники остались на ужин.

"На видео, которое снимали около 19:00 (странным образом попав на территорию объекта критической инфраструктуры), нет никаких признаков празднования (ни музыки, ни веселья)", — заявил мэр.

Кличко также подверг сомнению законность съемки, отметив, что видео, вероятно, снималось с использованием военного катера и дронов, для работы которых в военное время нужны спецразрешения.

Он сообщил, что городские власти обратились в СБУ, военную комендатуру и другие инстанции с требованием предоставить объяснения по организации слежки.

По мнению Кличко, этот инцидент — часть более широкой кампании против Киеврады, цель которой — парализовать ее работу и подчинить столицу центральным властям.

"Делается все, чтобы уничтожить местное самоуправление в городе. "Похоронить" выбор киевлян, их право на самоуправление в своем городе, и покорить столицу центральной власти. В нарушение всех законов и Конституции", — добавил он.

Напомним, по данным журналистского расследования "Информера", в День траура по погибшим в результате российского ракетного удара в Киеве, 25 апреля, на закрытой территории Вышгородского водоканала состоялось празднование дня рождения первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника. На обнародованных видео было видно, как чиновники отдыхают с едой и напитками, что вызвало возмущение в соцсетях и среди жителей Киева.

Журналистка отметила, что празднование проходило в разгар рабочего дня. Когда расследователь с букетом цветов проникла на территорию под видом гостей, Николай Поворозник, у которого день рождения было еще 10 апреля начал отрицать, что происходит празднование. Однако на столах был замечен алкоголь, в том числе дорогие напитки. Гости отрицали, что в одной из бутылок было спиртное.

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