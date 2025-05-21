Летняя жара с неприятным сюрпризом. Каким областям не повезет с погодой в последние дни мая

Весна продолжит удивлять украинцев

В Украине продолжает держаться дождливая и умеренно теплая погода, которая к концу месяца изменится. Ведь украинцев ждет почти до +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. В последние дни мая синоптики прогнозируют теплую погоду, однако грозы все еще будут накрывать Украину. Отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода в Украине 29 мая

В четверг, 29 мая, на западе страны столбик термометра покажет до +17 градусов, а на севере — до +21 градуса. Восточные и центральные области ожидает более теплая погода с +25 градусами. На юге страны синоптики обещают до +26 градусов. Однако на западе и севере украинцам помешает насладиться теплом дожди и грозы.

Погода в Украине 29 мая

Погода в Украине 29 мая

Погода в Украине 30 мая

В пятницу, 30 мая, в западных областях столбик термометра покажет до +19 градусов, а на севере — до +24 градусов. На востоке и в центре страны ожидается еще больше тепло, ведь воздух прогреется до +27 градусов. На юге страны будет немного прохладнее – до +24 градусов. В то же время, осадки и возможную грозу синоптики прогнозируют на западе и севере страны.

Погода в Украине 30 мая

Погода в Украине 30 мая

Погода в Украине 31 мая

В последнюю субботу мая осадки синоптики в течение дня не обещают, но солнце в этот день пригреет значительно. На западе и севере столбик термометра будет колебаться от +21 до +24 градусов, а на востоке и в центре – до +27 градусов. Почти летняя жара ожидает южные области, в частности, Одесщину, где воздух прогреется до +29 градусов.

Погода в Украине 31 мая

Погода в Украине 31 мая

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