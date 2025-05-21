Забавный толстяк – предвестник весны попал в Красную книгу Украины (фото)

Этот большой грызун, когда-то массово населявший степные просторы от Днепра до Волги, сегодня оказался на грани вымирания.

Сурок степной (Marmota bobak), или байбак, — большой грызун семьи выверочных, являющийся символом степных экосистем Украины и соседних стран. Этот вид имеет важное экологическое и культурное значение, однако сегодня находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную книгу Украины.

За последние десятилетия из-за масштабной распашки степей, охоты и других антропогенных факторов, популяция вида катастрофически сократилась. Сегодня сохранение сурка степного стало важной задачей для экологов и природоохранных организаций, ведь с потерей этого вида мы теряем не просто животное, а целый элемент степной экосистемы и часть украинского природного наследия.

Описание вида

Сурок степной — один из крупнейших представителей сурков: длина тела достигает 61 см, а вес — более 9 кг. Его характерным признаком является однотонная песчано-желтая окраска с темными пятнами на спине, образующими своеобразную рябь, а также темные пятна под глазами. Хвост короткий – до 15 см. Эти грызуны линяют один раз в год, начиная с мая.

Интересные факты о степном сурке

Сурок имеет очень острое зрение и может заметить человека на расстоянии до 400 метров, что значительно превышает его способность слышать.

В случае опасности грызун поднимается на задние лапы и выдает свист, который служит сигналом тревоги для всей колонии.

Один сурок способен выкопать и передвинуть до 320 кг грунта, формируя разветвленную сеть нор, общая длина которых может достигать 15 метров.

При опасности сурки могут развивать скорость до 12-15 км/ч, чтоб сбежать от хищников.

Сурки известны своей длительной и глубокой зимней спячкой, во время которой иногда можно услышать их сопение или храп.

Ареал и среда обитания

Исторически сурки степные были распространены на обширных территориях степной зоны Европы и Азии. В настоящее время их ареал значительно сократился и состоит из отдельных популяций между Северским Донцом и Волгой, а также в Северном Казахстане. В Украине сурки сохранились преимущественно в Харьковской и Луганской областях, в частности, в Великобурлукском, Валковском, Шевченковском, Беловодском и Миловском районах. Важным очагом сохранения вида является заповедник "Стрелецкий степь" и региональный ландшафтный парк "Диканский".

Популяция и статус

За последние десятилетия численность сурков испытала значительные колебания: от около 4 тысяч в 1955 году до пика в 91 тысячу в 1991 году. Однако в 2021 году вид был официально внесен в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий". Основными угрозами остаются браконьерство, уничтожение природной среды и урбанизация.

Сурок степной является не только важным компонентом степных экосистем, но и ценным охотничьим зверем. Его мех, мясо и жир использовали в промышленных целях.

Мероприятия по охране

Для сохранения сурка степного в Украине созданы специальные заповедники и заказники, где ведется научная работа по акклиматизации и восстановлению популяций. Важно также прекратить браконьерскую охоту и проводить информационно-просветительскую деятельность среди местных жителей и охотников.

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