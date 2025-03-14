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Украина теряет уникального грызуна: хомяк обыкновенный оказался на грани исчезновения

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Хомяк обыкновенный
Хомяк обыкновенный. Фото Коллаж "Телеграфа"

За последнее столетие его численность катастрофически сократилась

Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus) – грызун семьи хомяковых, который когда-то был распространен по всей Украине, а сейчас находится на грани исчезновения. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и Красный список МСОП, что свидетельствует о его уязвимости и необходимости срочных мер по сохранению.

Хомяк обычный – самый большой из хомяков. Длина его тела достигает 27-34 см, хвоста – 3,5-5,8 см. Ушные раковины довольно короткие, глаза относительно небольшие. Защищённые мешки хорошо развиты. Окрас яркий, контрастный: верх тела однотонный, рыжевато-бурый, брюхо черное. Спереди на боках – два больших светлых пятна, обычно разделенных участком черного меха. По светлому пятну есть также по бокам головы и за ушами, иногда и в области лопаток. В северной части ареала часто встречаются полностью черные экземпляры.

Распространение и численность

В середине 20 века обыкновенный хомяк населял степные и лесостепные области Европы, Западной Сибири и Казахстана. В Украине он был распространен повсеместно, за исключением высокогорья. Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. В континентальной Украине хомяк встречается спорадически, а на большей части АР Крым является обычным видом.

Численность хомяка обыкновенного постоянно сокращается на всем пространстве его ареала. Если в начале 20 века это был массовый вид, которому присущи вспышки численности, то в конце века он стал редким зверем, встречающимся от случая к случаю. Сегодня в материковой части Украины живет не более нескольких тысяч особей, тогда как в середине 20 века заготавливали около полумиллиона шкурок в год.

Основные причины сокращения численности хомяка обычного:

  • непосредственное истребление;
  • изменение климата;
  • разрушение среды обитания.

Биология и образ жизни

Хомяк обычный – оседлый норный вид. Он устраивает подземные галереи с несколькими выходами глубиной до 2,5 м с многочисленными норками, каморами, туннелями и гнездовыми камерами. Это относительно всеядный зверь, собирающий на зиму огромные запасы пищи (зерно, семена, корни и корнеплоды), масса которых может достигать 20 кг. В северных регионах хомяк впадает в спячку, а в южных зимой просто становится малоактивным.

Хомяк ведет сумеречный и ночной образ жизни и склонен к синантропизации. Обладает значительным репродуктивным потенциалом. С апреля по август самка способна дать 2-3 выводка, в которых обычно бывает 10 малышей. Размножаться начинается в 3-4-месячном возрасте. Хомяк обычный предпочитает разнообразные открытые ландшафты, целину, поля, агроценозы, лесополосы, опушки, огороды и дворы.

Охрана

Вид занесен в Красный список МСОП, а также во II приложение к Бернской конвенции как вид, требующий особой охраны. Специально не охраняется. Разработка мероприятий требует специальных исследований. Раньше хомяк обыкновенный считался вредителем сельского хозяйства, а также добывался ради дешевого меха.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что европейского суслика в Украине уже не увидеть. К сожалению, он считается пропавшим на нашей территории.

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#Украина #Красная книга #Тварини